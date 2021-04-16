ASELSAN Akademi-Boğaziçi Üniversitesi Teknoloji Çalıştayı düzenlendi

ASELSAN Akademi-Boğaziçi Üniversitesi Teknoloji Çalıştayı 15-16 Nisan'da çevrimiçi düzenlendi.



BULU: "ELİMİZDEN GELEN TÜM DESTEĞİ VERMEYE HAZIRIZ"

Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Melih Bulu, Türkiye'nin en güçlü yerli markalarından biri olan ASELSAN ile Boğaziçi Üniversitesi'nin yan yana gelmesinin önemine dikkat çekti.

Prof. Dr. Bulu, ASELSAN'ın Boğaziçi'ndeki güncel çalışmaları takip edip dikkate almasının kıymetli olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"ASELSAN ve Boğaziçi Üniversitesi arasındaki iş birliğinin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Düzenlenen çalıştay, bu adımın somut bir göstergesi niteliğinde. Toplantılar sonrasında ASELSAN Akademi ve Boğaziçi Üniversitesi'nden birer temsilci belirleyip süreci üst seviyeden takip etmenin belli sonuçlar almayı kolaylaştıracağını düşünüyorum. İlerleyen aşamalarda ASELSAN'ın teknik ekibiyle Boğaziçi'ndeki hocalarımızı bir araya getirmek isteriz. Böylece bu iki güzide kurumun iş birliği anlamında daha da yakınlaşmasını sağlayabiliriz. ASELSAN Akademi ile yürüteceğimiz tüm çalışmaların en güzel sonuçları doğurmasını dilerim."





GÖRGÜN: "İŞ BİRLİĞİNİN KATMA DEĞER YARATMASINI BEKLİYORUZ"

ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Prof. Dr. Haluk Görgün ise 150 yıllık araştırma performansıyla seçkin yükseköğretim kurumları arasında yer alan Boğaziçi Üniversitesi ile planlanan iş birlikleri için heyecan duyduğunu söyledi.

Prof. Dr. Haluk Görgün, Boğaziçi mezunlarının ASELSAN'ın farklı birimlerinde önemli işlere imza attıklarını söyledi.

Prof. Dr. Görgün şunları söyledi:

"Boğaziçi Üniversitesi'nin pek çok alanda önemli araştırmalar gerçekleştirdiğinin farkındayız. Son zamanlarda Boğaziçi'nde yürütülen ve dikkat çeken biyomedikal ve parçacık fiziği alanındaki çalışmaları takip ediyoruz. Boğaziçi'nin 'NeurotechEU' Avrupa Üniversitesi'nin parçası olmasını önemli görüyoruz. CERN çalışmalarına katkılarını biliyor ve bu alanda başarılarının artmasını ümit ediyoruz. Üniversite-sanayi iş birliğine farklı boyutlar kazandıran ASELSAN'ın Boğaziçi'nde de katma değer yaratmasını bekliyoruz. ASELSAN; içerisinden gelen araştırma konularında üniversitelerdeki öğretim üyelerimizle iş birliği kurmayı, akademisyenlerin öncü niteliklerde çalışmalarını sektörle birleştirmeyi başarmış bir kurum. ASELSAN olarak Ar-Ge bütçemiz 541 milyon dolar. Bu gibi çalıştaylarda ASELSAN profesyonellerinin üniversite akademisyenleriyle birebir görüşmelerine gayret ediyoruz. Böylece karşılıklı olarak dünyada öne çıkan teknolojileri ülkemize kazandırmaya çalışıyoruz."

ÇALIŞTAYDA, ASELSAN VE BOĞAZİÇİ ARASINDAKİ SÜRDÜRÜLEBİLİR İŞ BİRLİKLERİ İNŞA ETME YOLLARI TARTIŞILDI.&NBSP;

ASELSAN uzmanlarıyla, Boğaziçili bilim insanları fikir alışverişinde bulunurken, kurulabilecek yeni araştırma-geliştirme iş birlikleri de ele alındı. Çalıştayın 15 Nisan'daki oturumlarında uydu-uzay, parçacık fiziği, haberleşme ve bilgi teknolojileri alanlarındaki projelerle ilgili sunumlar yapıldı.

16 Nisan'da sona eren çalıştayda Boğaziçi Üniversitesi'nde kanser tanı ve tedavisi, ileri görüntüleme teknolojileri, biyomalzemeler ve süper kapasitörler üzerine yürütülen araştırmalar bilim insanları tarafından tanıtıldı.