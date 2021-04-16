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Giriş Tarihi: 16.4.2021 08:47 Son Güncelleme: 16.4.2021 08:47

Camiler bugün açık mı, (16 Nisan 2021) Camilerde namazı kılınacak mı? öncesi milyonların gündeminde!

Camiler bugün açık mı, 16 Nisan 2021 Camilerde Cuma namazı kılınacak mı? Cuma namazı öncesi milyonların gündeminde!

Koronavirüs tedbirleri kapsamında teravih namazlarının bu sene evlerde kılınması kararı alınırken yarın camilerin açık olup olmadığı konusu da merak edilmeye başlandı. Konuyla alakalı olarak “Bugün camiler açık mı, Camide namazı kılınacak mı?” soruları yanıt aramaya başladı. Ülkemizde vakaların rekor artış yaşamasıyla beraber bilindiği üzere birçok alanda kısıtlamalar uygulamaya geçmişti. İşte “Camiler açık mı, camide kılınacak mı?” sorusuna ilişkin detaylar…

Ramazan ayının ilk Cuma gününün gelmesiyle beraber bu kez de milyonlarca kişi "Bugün camiler açık mı, Camide cuma namazı kılınacak mı?" sorularına ait yanıtı araştırmaya başladı. Bilindiği üzere ülke çapında vakaların rekor seviyelerde seyretmesinin ardından Ramazan ayında birçok kısıtlama kararı alınmıştı. Teravih namazının evlerde kılınması kararı alınırken bu durum "Camiler açık mı, Cuma namazı camide kılınacak mı?" sorusunu gündeme taşıdı…

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Diyanet İşleri Başkanlığı koronavirüsün yayılma tehlikesine karşı daha önceki haftalarda birtakım kısıtlamalara gitmişti. İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan son açıklama sonrası ise Cuma namazının kısıtlanmasına dair bir açıklama gelmedi.

16 Nisan Cuma günü Cuma namazında camiler açık olacak.

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Camiler bugün açık mı, (16 Nisan 2021) Camilerde Cuma namazı kılınacak mı? Cuma namazı öncesi milyonların gündeminde!
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