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Giriş Tarihi: 16.4.2021 13:55

Bulduğu 5 bin TL’yi sahibine teslim etti

ABBAS ÇAKAR
Bulduğu 5 bin TL’yi sahibine teslim etti

Kocaeli İzmit Belediyesinde çalışan bir personel, örnek bir davranışa daha imza atarak, hizmet binasında bulduğu 5 bin TL’yi endişeli bir şekilde parasını arayan vatandaşa teslim etti.

Kocaeli İzmit Belediyesinde bir işini halletmek için gelen vatandai 5 bin lirasını düşürdü. Belediye çalışanı, şahsa ulaşarak personel vatandaşlık görevini yerine getirerek parayı sahibinen ulaştırdı.

İşlerini halletmek için İzmit Belediyesine gelen Hasan K. bir süre sonra belediyeden ayrıldı. Ancak bir süre sonra üzerinde bulunan 5 bin Türk lirası düşürdüğünü fark etti.

Bir süre geçtiği yollarda parasını arayan ancak bulamayan vatandaş, son olarak belediye binasına dönmeye karar verdi. Belsa Plaza'daki hizmet binasına gelen ve endişesi yüzünden okunan Hasan K., parasını kaybettiğini ve belediye binasında düşürmüş olabileceğini ilgililere anlatarak aranması konusunda yardım istedi.Bu esnada Belediye güvenlik amiri Burhan Sayan tarafından bulunan ve muhafaza altına alınan para sahibine teslim edildi.

Parasını bulduğu için çok mutlu olan vatandaş, belediye personeline teşekkür etti.

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Bulduğu 5 bin TL’yi sahibine teslim etti
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