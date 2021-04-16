Ramazan ayının ilk Cuma gününün huzurunu yaşarken Cuma namazı kılınışı merak ediliyor. Salgın sebebiyle camilerde mesafe ve hijyen kuralları eşliğinde namazlarını eksiksiz şekilde kılmak isteyen müminler doğru ve eksiksiz namaz kılınışını Diyanet tarafından öğrenebiliyor. Müslümanlar bugünde yapacakları ibadetlerden iki kat daha sevap kazanırken kılacakları namazlarla da maneviyatlarını güçlendiriyor. Buna göre; Cuma namazı nasıl kılınır? Diyanet ile Cuma namazı kılınışı, okunacak dualar ve sureler!

Cuma namazı kılınışı ile ilgili merak edilenler Diyanet tarafından yanıt buluyor. On bir ayın sultanı Ramazan'da Diyanet ile namaz kılınışı bilgileri özellikle namaza yeni başlayanlar için doğru bir yol gösterici oluyor. İbadetlerini gerçekleştirmeden önce vatandaşlar Cuma namazı nasıl kılınır, kaç rekat sorusuna yanıt arıyor. Cuma namazı dört rekât ilk sünnet, iki rekât farz ve dört rekât son sünnet olmak üzere on rekâttır. Cuma namazı, Cuma günü camide öğle namazı vaktinde cemaatle kılınır. İşte Cuma namazı kılınışı!

CUMA NAMAZI NASIL KILINIR?

Cuma namazının nasıl kılındığı bu mübarek günün gelmesi ile beraber merak edilmeye başlandı. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi internet sitesinde yer alan bilgi şu şekilde Cuma namazının farzı iki rekâttır. Bunun yanında farzdan önce dört rekât, farzdan sonra dört rekât olmak üzere sekiz rekât da sünneti vardır. Cuma namazı kılınışı ile ilgili detaylar şöyle;