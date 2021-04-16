HES kodu nasıl ve nereden alınır? (Hayat Eve Sığar) SMS ve E devlet ile HES kodu alma işlemleri

Koronavirüs pandemisi sebebiyle HES kodu nasıl alınır sorusuna yanıt aranıyor. Salgın sebebiyle kamu kurum ve kuruluşları, toplu taşıma, AVM, kafe ve restoranlar gibi birçok yere giriş için zorunu hale getirilen Hayat Eve Sığar kodu SMS ve e devlet üzerinden temin ediliyor. Buna göre HES kodu nasıl alınır? E-devlet, Hayat Eve Sığar ve SMS ile HES kodu alma ekranı!
Hayat Eve Sığar uygulaması ile hayatımıza giren HES kodu alma işlemi milyonların gündeminden düşmüyor. HES kodu almak için TC. Sağlık Bakanlığı'nın belirlediği 3 yol var. E-devlet, Hayat Eve Sığar uygulaması ve SMS ile kod almanız mümkün. HES kodu alma işlemleri ile ilgili detaylar şu şekilde;
HES kodu almanın üç farklı yöntemi bulunuyor. Dileyen kullanıcılar telefonlarına indirdikleri Hayat Eve Sığar uygulaması üzerinden kodu edinebiliyor. Diğer bir yöntem ise kısa mesaj (SMS) ile HES kodu edinme. Son olarak devlet hizmetlerinin elektronik ortamlarda gerçekleştirilmesine yarayan e-Devlet üzerinden de vatandaşlar kodu edinebiliyor.
HES (Hayat Eve Sığar) Kodu, Kontrollü Sosyal Hayat kapsamında, ulaşım ya da ziyaret gibi işlemlerinizde kurumlarla ve kişilerle, Covid-19 hastalığı açısından herhangi bir risk taşıyıp taşımadığınızı güvenli şekilde paylaşmanıza yarayan bir koddur. İşte adım adım detaylı HES kodu alma yöntemleri;
1- HAYAT EVE SIĞAR UYGULAMASI ÜZERİNDEN KOD ALMA
Telefonları üzerinden kod almak isteyen kullanıcılar ilk olarak telefonlarında bulunan mobil marketler üzerinden uygulamayı indirmeleri gerekmekte. Uygulamayı telefonlarına yükleyen vatandaşlar kayıt işlemini tamamladıktan sonra "HES Kodu İşlemleri" bölümüne giriş yaparak " HES kodu Oluştur" butonuna tıklayarak kodu oluşturabilir. İsteyen kullanıcılar KOD kullanım sürelerini belirleyebilir.
2- SMS İLE HES KODU ALMA
Telefonlarının mesaj bölümüne giriş yapan kullanıcılar HES yazıp aralarında boşluk bırakacak şekilde T.C kimlik numarasını, Türkiye Cumhuriyeti Kimliğinde bulunan seri numarasının son 4 hanesini ve kod paylaşım süresini yazıp 2023'e kısa mesaj (SMS) yollayarak kodu edinebilir.
3- E-DEVLET HES KODU EDİNME
Kamu kurumlarına gitmeden birçok resmi işlemi gerçekleştirdiğimiz E-devlet üzerinden artık HES kodu alınabiliyor. İlk olarak HES kodu almak isteyen e-Devlet kullanıcıları T.C kimlik ve şifresiyle sisteme giriş yapıyor. Ardından sağ üst bölümünde bulunan arama kutucuğuna " HES Kodu Sorgulama" yazan vatandaşlar bu bölümde karşılarına gelen ekrandan kod oluşturup diledikleri kurumda kullanabilir.
HES KODU NE İŞE YARIYOR?
HES kodu, kontrollü sosyal hayat kapsamında, vatandaşların şehirler arası yolculuklarında, kurum ziyaretlerinde ya da bireysel iletişim gerektiren kamusal alanlarda Kovid-19 açısından herhangi bir risk taşıyıp taşımadığını güvenli şekilde paylaşmasına ve salgının takibine yarayan bir uygulamadır.
Kod, öncelikle seyahatlerde kullanılacak. Vatandaşlar, tüm ulaşım süreçlerinde Hayat Eve Sığar Mobil Uygulaması üzerinden ya da kısa mesaj yoluyla HES kodu alacak. HES kodu, bilet alınırken ilgili seyahat firması ile paylaşılacak, böylece tüm yolcuların Kovid-19 riski taşıyıp taşımadığı sorgulanabilecek ve riskli kişilerin seyahati onaylanmayacak.