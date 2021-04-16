HES kodu nasıl ve nereden alınır? (Hayat Eve Sığar) SMS ve E devlet ile HES kodu alma işlemleri

Hayat Eve Sığar uygulaması hayatımıza girdiğinden beri HES kodu alma işlemleri yoğun şekilde araştırılıyor. Artık sosyal hayatın hemen hemen her alanında kullanılmaya başlanan Hayat Eve Sığar kodu ile kişinin bulunduğu konumun risk durumu gözlemleniyor. Koronavirüs sebebiyle ilk aşamada sınavlar ve şehirler arası ulaşımda zorunlu kılınan hes kodu hayatın birçok alanında zorunlu kılındı. Buna göre; HES kodu nasıl alınır? Hayat Eve Sığar SMS ve E devlet ile HES kodu alma işlemleri ile ilgili tüm detaylar…

Koronavirüs pandemisi sebebiyle HES kodu nasıl alınır sorusuna yanıt aranıyor. Salgın sebebiyle kamu kurum ve kuruluşları, toplu taşıma, AVM, kafe ve restoranlar gibi birçok yere giriş için zorunu hale getirilen Hayat Eve Sığar kodu SMS ve e devlet üzerinden temin ediliyor. Buna göre HES kodu nasıl alınır? E-devlet, Hayat Eve Sığar ve SMS ile HES kodu alma ekranı!

HES KODU NASIL ALINIR?

Hayat Eve Sığar uygulaması ile hayatımıza giren HES kodu alma işlemi milyonların gündeminden düşmüyor. HES kodu almak için TC. Sağlık Bakanlığı'nın belirlediği 3 yol var. E-devlet, Hayat Eve Sığar uygulaması ve SMS ile kod almanız mümkün. HES kodu alma işlemleri ile ilgili detaylar şu şekilde;