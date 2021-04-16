Kandilli'den son dakika deprem haberi: Mersin'de korkutan deprem! (AFAD ve Kandilli Son Depremler Listesi)

Kandilli Rasathanesi tarafından geçilen son dakika bilgisine göre, Mersin'de korkutan bir deprem meydana geldi. Çevre illerde de hissedilen deprem akşam saatlerinde ufak çaplı bir paniğe neden oldu. Yaşanan depremin ardından vatandaşlar, deprem mi oldu, kaç şiddetinde oldu sorularına yanıt arıyor. İşte Mersin'de yaşanan depreme ilişkin, Kandilli Rasathanesi son depremler listesi…