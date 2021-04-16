Kandilli'den son dakika deprem haberi: Mersin'de korkutan deprem! (AFAD ve Kandilli Son Depremler Listesi)

Kandilli Rasathanesi tarafından geçilen son dakika bilgisine göre, Mersin'de korkutan bir deprem meydana geldi. Çevre illerde de hissedilen deprem akşam saatlerinde ufak çaplı bir paniğe neden oldu. Yaşanan depremin ardından vatandaşlar, deprem mi oldu, kaç şiddetinde oldu sorularına yanıt arıyor. İşte Mersin'de yaşanan depreme ilişkin, Kandilli Rasathanesi son depremler listesi…
MERSİN DEPREM İLE SARSILDI!
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) April 16, 2021
GECIMLI-MUT (MERSIN) https://t.co/Bz4sDPR6Ul
16.04.2021, 22:26:14 TSİ
Büyüklük: 3.6
Derinlik: 6.3 km#Kandilli
AFAD verilerine göre, Mersin'in Mut ilçesinde saat 22:26'da deprem meydana geldi. Depremin yerin 15.28 kilometre derinliğinde ve 3.9 büyüklüğünde olduğu aktarıldı.Kandilli Rasathanesi ise depremin yerin 6.3 kilometre derinliğinde ve 3.6 büyüklüğünde olduğunu duyurdu.