Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Kandilli'den son dakika deprem haberi: Mersin'de korkutan deprem! (AFAD ve Kandilli Son Depremler Listesi)
Giriş Tarihi: 16.4.2021 22:42 Son Güncelleme: 16.4.2021 22:46

Kandilli'den son dakika deprem haberi: 'de korkutan deprem! ( ve )

Kandilli'den son dakika deprem haberi: Mersin'de korkutan deprem! AFAD ve Kandilli Son Depremler Listesi

Gelen son dakika haberine göre, ’de 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Çevre illerde hafif de olsa hissedilen deprem akşam saatlerinde küçük çaplı paniğe neden oldu. Sarsıntının ardından vatandaşlar deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde oldu sorularına yanıt arıyor. Mersin’de yaşanan depreme ilişkin detaylar;

Kandilli Rasathanesi tarafından geçilen son dakika bilgisine göre, Mersin'de korkutan bir deprem meydana geldi. Çevre illerde de hissedilen deprem akşam saatlerinde ufak çaplı bir paniğe neden oldu. Yaşanan depremin ardından vatandaşlar, deprem mi oldu, kaç şiddetinde oldu sorularına yanıt arıyor. İşte Mersin'de yaşanan depreme ilişkin, Kandilli Rasathanesi son depremler listesi…

Son Dakika Haberi! Ege Denizi'nde korkutan deprem! Muğla’da da hissedildi

MERSİN DEPREM İLE SARSILDI!

Son Dakika deprem haberleri! Ege Denizi’nde korkutan deprem! Muğla Datça'da da hissedildi

AFAD verilerine göre, Mersin'in Mut ilçesinde saat 22:26'da deprem meydana geldi. Depremin yerin 15.28 kilometre derinliğinde ve 3.9 büyüklüğünde olduğu aktarıldı.Kandilli Rasathanesi ise depremin yerin 6.3 kilometre derinliğinde ve 3.6 büyüklüğünde olduğunu duyurdu.

ARKADAŞINA GÖNDER
Kandilli'den son dakika deprem haberi: Mersin'de korkutan deprem! (AFAD ve Kandilli Son Depremler Listesi)
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA