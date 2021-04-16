Karabük’te bir site karantinaya alındı

Safranbolu Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, Atatürk Mahallesi Akter Sokak Devrim Sitesi A Blok'ta pozitif vakalar ve temaslılar tespit edildi. Hastalığın yayılmasının önlenmesi ve toplum sağlığının korunması amacıyla sitenin 25 Nisan'a kadar karantinaya alınması kararlaştırıldı. Siteye giriş ve çıkışlar sınırlandırılırken, kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör çalışanı olan site sakinleri karantina süresince izinli sayılacak.

Karantinadaki vatandaşların ihtiyaçları ise Vefa Destek Grubu tarafından takip edilecek" denildi.