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Giriş Tarihi: 16.4.2021 19:21

’te bir site karantinaya alındı

ALİ FAİK ATAY ALİ FAİK ATAY
Karabük’te bir site karantinaya alındı

ilçesinde bulunan bir site 10 gün karantinaya alındı.

Safranbolu Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, Atatürk Mahallesi Akter Sokak Devrim Sitesi A Blok'ta pozitif vakalar ve temaslılar tespit edildi. Hastalığın yayılmasının önlenmesi ve toplum sağlığının korunması amacıyla sitenin 25 Nisan'a kadar karantinaya alınması kararlaştırıldı. Siteye giriş ve çıkışlar sınırlandırılırken, kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör çalışanı olan site sakinleri karantina süresince izinli sayılacak.
Karantinadaki vatandaşların ihtiyaçları ise Vefa Destek Grubu tarafından takip edilecek" denildi.

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Karabük’te bir site karantinaya alındı
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