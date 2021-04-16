Mobilya atölyesinde yangında itfaiye eri dumandan etkilendi

Yangın, 01.30 sıralarında Sultangazi Cebeci Mahallesi 2'inci Cebeci Caddesi üzerinde bulunan 3 katlı bir mobilya atölyesinde çıktı. Atölyeden dumanların yükseldiğini görenlerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekibi ile Sultangazi, Bayrampaşa, Bakırköy ve Başakşehir'den itfaiye ekipleri sevk edildi.İtfaiye ekipleri yangını büyümeden söndürürken yangına müdahale eden bir itfaiye görevlisi yoğun dumandan etkilendi. Meslektaşları tarafından yangın alanından çıkarılan itfaiye görevlisine sağlık ekipleri müdahale etti. Ambulansa alınan itfaiye görevlisine oksijen verildi. İtfaiye ekipleri yanan atölyede uzun süre soğutma çalışması yaparken işyerinde büyük hasar meydana geldi.Polis yangınla ilgili çalışma başlattı.