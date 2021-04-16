Ölüdeniz'de korkutan manzaralar!

Muğla Fethiye'de dünyaca ünlü Ölüdeniz Tabiat Parkındaki Kumburnu Plajı, adeta hafif ticari yapı sağanağına uğradı.

Plaj, '1. Derece Doğal Sit Alanı' olmasına rağmen, işletmeciler tarafından ticari yapılar a kurban ediliyor. Sit alanında, bazı yerlerin atölyeye çevrilerek etrafı kamışlarla sarılması tepki çekiyor.

Plajda, turistik tesisler, şezlong, loca, şemsiye ve su sporları, 2014 yılından bu yana bir şirket tarafından 3'üncü kişilere ihale yoluyla işletmecilere kiraya veriliyor.

Turistik tesislerin giderek arttığı doğa harikası Kumburnu Plajı'nda, denize sıfır yapılar sezon öncesi inşaat halinde.

TARİHİN ÜSTÜNE KUM

Ayrıca yine Kumburnu'nda bulunan çok eski bir kiliseye kum doldurulmuş. Tatilciler, sit alanı olmasına rağmen giderek artan tesislere anlam veremediğini, böyle giderse yakında denize girecek yerin kalmayacağını ifade ediyor.

Geçen yıl günlük 120 liradan kiralanan ahşap localar tatilcilerin tepkisini çekmişti. Turistler, dünyanın en iyi plajları arasında gösterilen Kumburnu'nda, 'turizmi hizmetinin değil, ticaretin ön plana çıktığının' altını çizdi.

KUMBURNU'NU DAHA DA GÜZELLEŞTİRECEĞİZ

Kumburnu'ndaki işletmelerin sahibi Ahmet Şavkın, inşat ve çalışmaların devam ettiğini belirterek şöyle konuştu: "Geçen yıl ambulans hızlı ilerleyemediği için bölgede çalışan bir aşçı hayatını kaybetti. O nedenle trafiği rahatlatmak için otopark düzenlemesi yaptık. Ayrıca burayı daima temiz tutuyoruz. Geçen 20 kamyon çöp çıktı buradan. Şimdilik inşaat çalışmalarımız devam ediyor. İşler bitince burayla ilgili basını bilgilendireceğiz. Bu doğal güzelliği daha da güzelleştireceğiz"

KAMUSAL ALAN İHLALİNE KARŞIYIZ

Fethiye Kent Konseyi, kesin korunacak alan olan Kumburnu'nundaki yapılaşmayla ilgili açıklama yaptı. Kumburnu'nda mevzuata aykırı bir şekilde yapılaşma olduğunun altı çizilen açıklama da şu ifadelere yer verildi: "Bunların önünü açan şey koruma amaçlı imar planının olmamasından kaynaklıdır. Ölüdeniz'de Kumburnu Plajını da kapsayan kamu alanların işletmesini alt kiracılara verilmiştir.

Bakanlıklarca kiralanan kamu alanlarındaki restoran, kafeterya, plaj ve büfe alanları 3. kişilere devredilmektedir. Mevzuat gereği 6 metre kare yüzölçümünde sabit yapı niteliğinde olmayan büfe izini verilen bu alanlarda yüzlerce metre karelik kapalı ve yarı açık alanlara yayılan restoran, kafeterya vb. yapılara dönüşmektedir. Bu durum başta 3621 sayılı Kıyı Kanunu olmak üzere mevzuatlara aykırıdır.

Bahsi geçen ihlallerin ve aykırılıkların oluşmaması için ve yerindelik ve yerellik ilkeleri gereği bu nitelikteki kamusal alanların işletmesinin yerel yönetimleri verilmesi gerektiği açıktır. Yine bu bölgede özel mülkiyetlerdeki işletme sahiplerince kıyılara yapılan müdahalelerle (kıyılara mermer tozu ya da kum serilerek vb) deniz doldurulmakta, bunların sonucunda kıyının ve denizin ekolojik yapısı bozulmaktadır. Ayrıca Arkeolojik Sit alanı içinde kalan deniz ve kıyı alanları da bu müdahalelerden olumsuz etkilenmektedir.

Kıyılarda, mevzuatlara aykırı şekilde iskeleler, sabit nitelikte olan gölgelik ve teraslar yapılmakta, deniz üzerinde sabit yapı niteliğinde localar kurulmaktadır. Tüm bu hususlar ilgili belediyenin Sayıştay Denetim Raporlarında belgelenmiştir. Kamusal alanların, doğal sit alanlarının bu şekilde ihlal edilmesine karşıyız. Biz doğal güzelliklerin korunmasından yanayız. Sit alanı olmasına ihaller yapılıyor. Kumburnu plajı dünyanın en iyi sahilleri arasında gösteriliyor. Doğal tabiat parkının içinde, her yıl binlerce turist ziyaret ediyor. Denizi, kumu harika doğal güzellik bakımında ülkemizin en iyi plajları arasındadır"