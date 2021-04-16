Yusuf İzzet Karaman’dan SABAH’a ziyaret

Muğla, bu yıl 56.'ncısı düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun ev sahipliği yapıyor.

İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı Mülki İdare Amiri Yusuf İzzet Karaman'ın idaresinde yerel yönetimlerin Temizlik İşleri, Zabıta, Park ve Bahçeler, Kültür ve Sosyal İşler ile Basın Yayın Halkla İlişkiler Müdürlüklerinden oluşan çalışma komisyonun planları doğrultusunda ekipler, 7. etap olan Marmaris-Turgutreis ile 8. etap olan Bodrum-Kuşadası Bisiklet Koşusu için tüm hazırlıkları tamamlayarak, bisiklet geçiş güzergahında, çevre düzenlemeleri yaptı ve gerekli tedbirleri aldı.