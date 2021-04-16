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Giriş Tarihi: 16.4.2021 17:26

Yusuf İzzet Karaman’dan SABAH’a ziyaret

HAYRETTİN ŞAŞMAZ HAYRETTİN ŞAŞMAZ
Yusuf İzzet Karaman’dan SABAH’a ziyaret

’da, bu yıl 56'ncısı düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun ev sahipliği yapıyor. İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı Mülki İdare Amiri Yusuf İzzet Karaman’ın koordinesinde Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu gerçekleştiriliyor. Koordinasyon çalışmaları çerçevesinde, yerel yönetimleri bir araya gelen Yusuf İzzet Karaman, SABAH Gazetesi Muğla Temsilciliğine de ziyarette bulundu.

Muğla, bu yıl 56.'ncısı düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun ev sahipliği yapıyor.

İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı Mülki İdare Amiri Yusuf İzzet Karaman'ın idaresinde yerel yönetimlerin Temizlik İşleri, Zabıta, Park ve Bahçeler, Kültür ve Sosyal İşler ile Basın Yayın Halkla İlişkiler Müdürlüklerinden oluşan çalışma komisyonun planları doğrultusunda ekipler, 7. etap olan Marmaris-Turgutreis ile 8. etap olan Bodrum-Kuşadası Bisiklet Koşusu için tüm hazırlıkları tamamlayarak, bisiklet geçiş güzergahında, çevre düzenlemeleri yaptı ve gerekli tedbirleri aldı.

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Yusuf İzzet Karaman’dan SABAH’a ziyaret
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