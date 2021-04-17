‘Dünyanın Nazar Boncuğu’ su takviyesiyle kurtulacak

Konya'nın Karapınar ilçesinde bulunan ve "Dünya'nın nazar boncuğu" olarak bilinen Meke Gölü'nü yeniden eski görünümüne kavuşturmak için çalışmalar başladı. Buharlaşma ve aşırı yeraltı suyu tüketimi nedeniyle tamamen kuruyan Meke Gölü, 2.5 milyon metreküplük su takviyesiyle yeniden eski görünümüne kavuşturulmaya çalışılacak. Volkanik gaz patlaması sonucu oluşan bir maarın suyla dolmasıyla günümüzdeki halini alan Meke Gölü, buharlaşma ve aşırı yeraltı suyu tüketimi nedeniyle son yıllarda tamamen kurudu. "Dünyanın Nazar Boncuğu" olarak da bilinen gölün, yeniden eski görünümüne kavuşturulabilmesi içen Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın yürüttüğü proje kapsamında göle 2.5 milyon metreküp su takviyesi yapılıp, su seviyesinin 1 metre yüksekliğe ulaştırılması planlanıyor.Konya Teknik Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fetullah Arık, "Gölün kurtarılması için çalışmalar başladı. Bölgedeki gerek yer altı suyu üretim kuyularından, gerek Acı Göl'den gerekse Karapınar Atık Su Arıtma Tesisi'nden suların alınması ile ilgili çalışmalar yapılmasına karar verildi. Meke'nin göl alanı yaklaşık 500 bin metreküp suyla dolabilecek durumda. Bu suyun uzun süreli yıl boyuncu muhafaza edilmesi, süzülme ve buharlaşmada kaybedilecek suyu da hesaplayarak yıllık 2.5 milyon metreküplük su takviyesiyle ortalama 1 metre su yüksekliğinde sulu görünüme kavuşacağını düşünüyoruz" dedi.