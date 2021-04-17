İzmit’in Pisa Kulesi yıkımı bekliyor

17 Ağustos 1999 depreminde, temelinde meydana gelen kayma sonrası eğilen ve yamuk duruşu nedeniyle 'İzmit'in Pisa Kulesi' olarak adlandırılan Önder Apartmanı hakkında, Kocaeli Valiliği tarafından ilgili kuruluşlara yaptırılan incelemeler sonucunda, apartmanın tehlike arz ettiği ve halkın can güvenliğini riske attığı belirtilerek yıkımı istendi. İzmit Belediyesine gönderilen yazı sonrası Nisan ayının başında gerçekleşen Encümen Toplantısında, yapılan incelemeye ait raporların açıklanması sonrasında, yıkım kararı alındı. Apartman kısa sürede tamamen tahliye edilerek yıkımı beklemeye başladı.

ÇALIŞMA YAPILIYOR

Önder Apartmanı'nın yıkımı İzmit Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü kontrolünde Fen İşleri tarafından gerçekleştirilecek. Apartmanın yıkım aşaması için İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'nün kapsamlı bir çalışma yaptığı bu çalışmanın tamamlanması sonrasında Önder Apartmanı'nın yıkılacağı öğrenildi.