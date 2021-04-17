Kıskançlık cinayetine kurban gitti

ESKİŞEHİR'DE 3 aydır kayıp olan 29 yaşındaki Emrah Sakarya'nın, cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Katil zanlısı olarak gözaltına alınan Ömer Böyüt'ün (25), sevgilisi Defne U. (35) ile ilişkisi olduğunu öne sürdüğü Sakarya'yı ormanlık alana götürüp öldürdüğü belirlendi. Emniyette bilgisine başvurulan Defne U., "Cinayeti erkek arkadaşım Ömer Böyüt, kıskançlık nedeniyle işledi. Olay günü Ömer, beni ve Emrah'ı Mihalgazi yolu ormanlık alana götürdü. Burada her ikimizi de ölümle tehdit etti. Aramızda bir ilişki olup, olmadığını defalarca sordu. Daha sonra da av tüfeği ile Emrah'ın kafasına ateş ederek öldürdü. Beni de kimseye söylememem için tehdit etti" dedi.