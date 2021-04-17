Teşvikiye Camisi ibadete açıldı

Vakıflar Genel Müdürlüğü'nce 3 yılda restore edilen Teşvikiye Camisi dün ibadete açıldı. İstanbul Nişantaşı'nda bulunan camide, ramazanın ilk cuma namazıyla birlikte yeniden ibadet başladı. Açılışa Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy katıldı. Cuma namazını ise Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş kıldırdı. Namaz sonrası Ersoy ve Erbaş ortak açıklama yaptı. Erbaş, Teşvikiye Camisi'nin yapılan güzel restorasyonundan sonra Müslümanların ibadetine açıldığını belirtti ve bu camide daha yüzyıllarca Müslümanların ibadetlerini gerçekleştirmesini diledi. Öte yandan Ersoy, Sultanahmet'te bulunan Türk ve İslam Eserleri Müzesi koleksiyonundan 150 eserin yer aldığı "İnanç ve Sanat" adlı serginin açılışına da katıldı.