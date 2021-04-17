Türk Bayrağını öpen koca yürekli çocukları kaymakam ağırladı

Batman'ın Hasankeyf ilçesinde, 8 yaşındaki Hûmeyra Cihan ve 10 yaşındaki Mustafa Saruhan kuzenlerin emniyet önünde bulunan bayrağı öptüğü görüntülerinin sosyal medyada yayınlanmasının ardından büyük takdir topladı. Hasankeyf Kaymakamı Şenol Öztürk, kuzenleri ve aileleriyle birlikte makamında ağırlayarak örnek davranışlarından dolayı teşekkür etti.

Batman'ın Hasankeyf ilçesi sıra dışı bir bayrak sevgisine tanıklık etti. İlçede yaşan ve iki çocuk, okul çıkışı İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün bulunduğu caddeden geçti. İlçe Emniyet Müdürlüğü duvarında asılı halde bulunan Türk Bayrağını gören iki çocuk, bayrağı öpüp anlına koydu. Çocukların bayrak sevgisi ise güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Bayrak sevgisini gösteren görüntüler kısa sürede yayılırken örnek davranışı gösteren çocukların Mustafa Saruhan ve Hûmeyra Cihan kuzenlerin olduğu ortaya çıktı. Hasankeyf Kaymakamı Şenol Öztürk, herkesi duygulandıran bayrak sevgisini gösteren kuzenleri aileleriyle birlikte makam odasında ağırladı. Kaymakam Öztürk, " görüntüleri ilk izlediğimizde duygu dolu anlar yaşadık. Daha sonra bayrağı öpüp anlına koyan Mustafa Saruhan ve Hûmeyra Cihan kuzenlerin olduğunu öğrendik. Örnek davranışı gösteren çocuklarımızı aileleriyle birlikte ağırladık ve onlara teşekkür ettik" dedi.

"ÇOK SEVDİĞİMİZ BAYRAĞIMIZI O AN ÖPMEK İSTEDİK"



Bayrak sevgisiyle gündeme gelen Saruhan ve Cihan kuzenler, "Bağımsızlığımızı simgeleyen bayrağımıza sevgimiz oldukça büyüktür. Okul çıkışı bayrağımızı asılı halde gördüğümüzde direk öpme gereksinimi duyduk. Yaşadığımız süre boyunca bu sevgimiz katlanarak artacaktır. Her çocuğun yapması gereken bir şey yaptık" diye konuştu.