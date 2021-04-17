Üniversite sınavı YKS ne zaman yapılacak? İşte TYT, AYT, YDT sınav ve oturum tarihleri 2021

ÖSYM (Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Kurumu) 2021 Sınav Takvimi'ni paylaştı. "2021 YKS ne zaman yapılacak?" sorusu son günlerde üniversite adayı öğrenciler tarafından en çok araştırılan konulardan biri oldu.ÖSYM YKS tarihini duyurdu. Takvimde yer alan YKS 2021 tarihi bilgilerine göre, iki oturum şeklinde gerçekleşecek olan YKS tarihleri 26-27 Haziran 2021 olarak belirlendi. İşte TYT, AYT, YDT tarihleri!

YKS NE ZAMAN SAAT KAÇTA?

2021 YKS 26-27 Haziran tarihlerinde düzenlenecek. Adaylar 26 Haziran'da TYT, 27 Haziran'da AYT ve YDT oturumlarına girecekler. Liseden mezun olmak üzere olan ve yükseköğrenime devam etmek isteyen birçok üniversite adayı genç, "2021 YKS ne zaman yapılacak" sorusuyla gözlerini ÖSYM'ye çevirmişti. 2021 YKS başvurularını yapan adaylar, heyecanla sınavın yapılacağı tarihi bekliyor.