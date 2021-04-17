Üniversite sınavı YKS ne zaman yapılacak? İşte TYT, AYT, YDT sınav ve oturum tarihleri 2021

ÖSYM (Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Kurumu) 2021 Sınav Takvimi'ni paylaştı. "2021 YKS ne zaman yapılacak?" sorusu son günlerde üniversite adayı öğrenciler tarafından en çok araştırılan konulardan biri oldu.ÖSYM YKS tarihini duyurdu. Takvimde yer alan YKS 2021 tarihi bilgilerine göre, iki oturum şeklinde gerçekleşecek olan YKS tarihleri 26-27 Haziran 2021 olarak belirlendi. İşte TYT, AYT, YDT tarihleri!
YKS NE ZAMAN SAAT KAÇTA?
2021 YKS 26-27 Haziran tarihlerinde düzenlenecek. Adaylar 26 Haziran'da TYT, 27 Haziran'da AYT ve YDT oturumlarına girecekler. Liseden mezun olmak üzere olan ve yükseköğrenime devam etmek isteyen birçok üniversite adayı genç, "2021 YKS ne zaman yapılacak" sorusuyla gözlerini ÖSYM'ye çevirmişti. 2021 YKS başvurularını yapan adaylar, heyecanla sınavın yapılacağı tarihi bekliyor.
YKS NEDİR? İŞTE TYT, AYT, YDT TARİHLERİ 2021
ÖSYM tarafından gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları Sınavı, üniversiteye girişte uygulanmaktadır. Bu kapsamda, 26 Haziran'da Alan Yeterlilik Testi (AYT) ve Temel Yeterlilik Testi (TYT) yapılacak. 27 Haziran'da ise Yabancı Dil Testi (YDT) gerçekleşecek. Sınavların sonuçları ise 4 Ağustos 2021'de açıklanacak.
YKS NE ZAMAN SAYAÇ
Sınavlara hazırlanan öğrencilerü motivasyon amacıyla kalan süreyi bir sayaç yardımıyla ölçüyor. Bu sayaca göre TYT, AYT, YDT sınavlarına 71 gün kaldı. ÖSYM'nin resmi açıklamasına göre Temel Yeterlilik Testi (YKS 1.Oturum) 26 Haziran 2021 (TYT 135dk) tarihinde, YKS 2.Oturum (AYT 180dk) ve YKS Yabancı Dil Testi (YDT 120dk) 27 Haziran 2021 tarihinde yapılacak.