Ahşap ustası elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti

Kütahya merkeze bağlı Hamidiye mahallesinde yaşayan Fatih Arslan, elektrik akımına kapılarak can verdi.

Ahşap yakma usulü tablolar yaparak geçimini sağlayan Arslan, kendi geliştirdiği özel aparatla ahşap yakma işlemi yaparken elektrik akımına kapıldı.

İki çocuk babası olduğu öğrenilen Arslan, yakınları tarafından yerde hareketsiz şekilde yatarken bulundu.

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede Arslan'ın elektrik akımına kapılarak hayatını kaybettiği belirlendi.

Arslan'ın ölüm haberini öğrenen yakınları sinir krizleri geçirdi. Arslan'ın 3 ay önce babasını koronavirüsten kaybettiği öğrenildi. 3 ay içinde ikinci kez acı haberi alan anne Sebahat Arslan şok yaşadı.

Arslan'ın cenazesi otopsi için Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morgu'na kaldırıldı.