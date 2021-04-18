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Haberler Yaşam Haberleri Başakşehir Belediyesi, 31 ilde 72 okula 22 bin kitap ulaştırdı
Giriş Tarihi: 18.4.2021 13:06 Son Güncelleme: 18.4.2021 13:06

, 31 ilde 72 okula 22 bin kitap ulaştırdı

FATMA DAMLA KAYAYERLİ FATMA DAMLA KAYAYERLİ
Başakşehir Belediyesi, 31 ilde 72 okula 22 bin kitap ulaştırdı

, ‘’den ’ye Kitap Köprüsü Projesi’ kapsamında ülke genelinde görme engelli öğrencilere özel eğitim veren 15 okula alfabesiyle hazırlanan ‘Beyaz Gelinciğin Peşinde’ adlı hikâye kitabını gönderdi. Kitap köprüsü projesiyle bugüne kadar 31 ilde 72 okula ihtiyacı olan kitaplardan 22 bin kitap ulaştırıldı.

Başakşehir Belediyesi, 'Başakşehir'den Türkiye'ye Kitap Köprüsü Projesi' kapsamında çalışmalarını sürdürüyor. Bu proje kapsamında belediye, kitap hediye günü münasebetiyle görme engelli öğrenciler için hikâye kitabı hazırladı. Türkiye genelindeki görme engelli öğrencilere özel eğitim veren 15 okula Braille alfabesiyle hazırlanan 'Beyaz Gelinciğin Peşinde' adlı hikâye kitabı yerlerine teslim edildi.

32 İLDE 72 OKULA 22 BİN KİTAP GÖNDERİLDİ

Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, görme engelli öğrenciler için gönderilen hikâye kitaplarını sosyal medyadan şu şekilde duyurdu: "Türkiye'nin dört bir yanındaki görme engelli çocuklarımıza Braille alfabesiyle hazırladığımız 'Başakgiller Beyaz Gelinciğin Peşinde' hikaye kitabımızı gönderdik. Sizler de sevdiklerinize kitap hediye etmeyi unutmayın. Kitap hediye günü Mutlu pazarlar"

Başakşehir Belediyesi'nin 'Başakşehir'den Türkiye'ye Kitap Köprüsü Projesi' kapsamında bugüne kadar 31 ilde 72 okula kitap gönderildiği öğrenildi. Başakşehir Belediyesi bugün itibariyle 22 bin kitabı ihtiyaç sahibi okullara göndermiş oldu.

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Başakşehir Belediyesi, 31 ilde 72 okula 22 bin kitap ulaştırdı
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