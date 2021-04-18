Başakşehir Belediyesi, 31 ilde 72 okula 22 bin kitap ulaştırdı

Başakşehir Belediyesi, 'Başakşehir'den Türkiye'ye Kitap Köprüsü Projesi' kapsamında çalışmalarını sürdürüyor. Bu proje kapsamında belediye, kitap hediye günü münasebetiyle görme engelli öğrenciler için hikâye kitabı hazırladı. Türkiye genelindeki görme engelli öğrencilere özel eğitim veren 15 okula Braille alfabesiyle hazırlanan 'Beyaz Gelinciğin Peşinde' adlı hikâye kitabı yerlerine teslim edildi.

32 İLDE 72 OKULA 22 BİN KİTAP GÖNDERİLDİ

Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, görme engelli öğrenciler için gönderilen hikâye kitaplarını sosyal medyadan şu şekilde duyurdu: "Türkiye'nin dört bir yanındaki görme engelli çocuklarımıza Braille alfabesiyle hazırladığımız 'Başakgiller Beyaz Gelinciğin Peşinde' hikaye kitabımızı gönderdik. Sizler de sevdiklerinize kitap hediye etmeyi unutmayın. Kitap hediye günü Mutlu pazarlar"

Başakşehir Belediyesi'nin 'Başakşehir'den Türkiye'ye Kitap Köprüsü Projesi' kapsamında bugüne kadar 31 ilde 72 okula kitap gönderildiği öğrenildi. Başakşehir Belediyesi bugün itibariyle 22 bin kitabı ihtiyaç sahibi okullara göndermiş oldu.