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Giriş Tarihi: 18.4.2021 17:57 Son Güncelleme: 18.4.2021 18:15

Usta oyuncu yaşamını yitirdi

BULUT YAMANDAĞ BULUT YAMANDAĞ
Usta oyuncu Erol Demiröz yaşamını yitirdi

Türk tiyatrosu ve sinemasının usta isimlerinden (81) bir yıldır tedavi gördüğü hastanede hayata gözlerini yumdu. Demiröz'ün ölüm haberini birçok projede beraber çalıştığı duyurdu. Kırmızıgül sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda " ve sinema dünyasının en büyük ustası Erol Demiröz babamız vefat etti. Benim için çok değerli olan bir abiyi, babayı, ustayı, hemşerimi kaybettik. Ah Erol baba ah... Duruşun, fikirlerin, asaletin, insanlığın bize çok şey kattı. Bendeki yerin çok başkaydı. Seni unutmayacağız" ifadelerine yer verdi.

Tiyatrosu ve sinemanın önemli isimlerinden Erol Demiröz (81) bir yıldır tedavi gördüğü hastanede hayata gözlerini yumdu. Mahsun Kırmızıgül, birçok projede beraber çalıştığı Demiröz'ün ölüm haberini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile duyurdu.

"AH EROL BABA AH..."

Kırmızıgül sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda "Tiyatro ve sinema dünyasının en büyük ustası Erol Demiröz babamız vefat etti. Benim için çok değerli olan bir abiyi, babayı, ustayı, hemşerimi kaybettik. Ah Erol baba ah... Duruşun, fikirlerin, asaletin, insanlığın bize çok şey kattı. Bendeki yerin çok başkaydı. Seni unutmayacağız" ifadelerine yer verdi.

BİRÇOK PROJEDE SAHNE ALMIŞTI

Demiröz, Saygılar Bizden, Son Cellat, Avcı, Güneşi Gördüm, Mucize, El kapıları, Babalar ve Evlatlar, Beyaz Melek, Balans ve Manevra, At ve Çark gibi birçok projede yer almıştı.

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Usta oyuncu Erol Demiröz yaşamını yitirdi
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