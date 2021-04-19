Bakan Selçuk duyurdu: 8 bin kişiye farkındalık eğitimi verilecek

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk açıklamasında, kadınların hayatın her alanında daha aktif rol alması için çalıştıklarını vurguladı.

Bu kapsamda daha fazla kadını kooperatifleşme sürecine dahil etmek için faaliyetlerini sürdürdüklerini anlatan Selçuk, şunları kaydetti:

"Ulusal eylem planlarımızla her daim bunu destekliyor, farkındalık eğitimlerimiz ve bilinçlendirme faaliyetlerimizle bu süreci kuvvetlendiriyoruz. Kadın girişimciliğinin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması için tüm paydaşlarımızla güçlü iş birliği içinde olmaya devam ediyoruz. Bu yıl Bakanlığımız koordinasyonunda, Tarım ve Orman Bakanlığı iş birliğinde yürüteceğimiz Kadınların Kooperatifler Yoluyla Güçlendirilmesi Projesi IPA II Programı kapsamında, kadın istihdamının arttırılması ve kadın kooperatiflerinin teşvik edilmesi amacıyla farkındalık çalışmaları yapacağız."

3 BİN ERKEĞE KOOPERATİFÇİLİK VE KADININ GÜÇLENMESİ EĞİTİMİ VERİLECEK

Projenin kooperatif kurmak isteyen, kooperatiflere ortak olma potansiyeli bulunan kadınlar ile halihazırda bu çalışmaların içinde yer alan kadın ve erkeklere yönelik olduğuna dikkati çeken Selçuk, şu bilgileri verdi:

"Sivil toplum kuruluşları, meslek kuruluşları, sendikalar ve üniversitelerin de dahil olduğu proje ile 3 bin 500 kooperatif kurma veya ortağı olma potansiyeli olan kadınlarımıza kooperatifçilik eğitimi, hali hazırda kooperatif ortağı olan bin 500 kadınımız ile 3 bin erkeğe ise kooperatifçilik ve kadının güçlenmesi eğitimi vermeyi hedefliyoruz. Ayrıca, bin kadınımıza yönelik de danışman havuzu oluşturulması ve danışmanlık hizmeti eğitimi vermeyi planlıyoruz."