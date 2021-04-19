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Giriş Tarihi: 19.4.2021 17:33 Son Güncelleme: 19.4.2021 18:13

Son dakika: Yasak aşk iddiaları sonrası, 'den jet hamle!

DENİZ YUSUFOĞLU DENİZ YUSUFOĞLU
Son dakika: Yasak aşk iddiaları sonrası, Hadise'den jet hamle!

Son dakika haberi... , 11 yıldır evliliğini bitirmek için eşi 'a boşanma davası açmış,kendisini aldattığını ileri sürmüştü. İddiaya göre Ebru Gündeş, eşinin birlikte olduğu isimlerden biri ünlü şarkıcı idi. Gündemi sarsan iddia üzerine hakkında iftira atıldığını dile getiren ünlü şarkıcıdan jet hamle geldi

Ebru Gündeş, 11 yıldır evliliğini bitirmek için eşi Reza Zarrab'a boşanma davası açmış, gerekçe olarak ise eşinin kendisini başka kadınlarla aldattığını hatta o kadınlardan birini kendisinin de yakından tanıdığını ifade etmişti.

YASAK AŞK

Ortaya atılan iddialarda, yasak aşk yaşayan ve Ebru Gündeş'in yakından tanıdığı kişinin, O Ses Türkiye'den de arkadaşı şarkıcı Hadise olduğu iddia edilmişti.

HADİSE'DEN AÇIKLAMA

Hadise, önceki gün "Bugüne kadar karşılaştığım tüm hakaretler, aşağılamalar, iftiralara karşı sabırla ve empatiyle yaklaşmaya çalıştım ama bu kadar uzun boylu değil. Kimse benim namusumu, şerefimi lekeleyemez!" sözleriyle yasak aşk iddiaları karşısında sessizliğini bozmuştu.

FALCI İDDİASI

İki ismin yaşadığı yasak aşkı ortaya çıkaran bir 'falcı'... Reza Zarrab, Ebru Gündeş ve Hadise'nin yıllardır falına bakan biri var. O kadın bir gün Reza Zarrab'ın davetiyle fal bakmak için Miami'ye gidiyor. ve o son gidişinde Zarrab'ın evinde 'Hadise' ile karşılaşıyor iddiası yansımıştı.

HABERLERE TEDBİR GELDİ

Çıkan haberlerin ardından hukuki yollara başvuracağını dile getiren Hadise'den ilk hamle geldi. Ünlü şarkıcı avukatı aracılıyla İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'ne başvurdu. Ünlü şarkıcı, yazılı-görsel basın ve sosyal medya hesaplarında yapılacak yayınların durdurulmasını talep etti. Mahkeme talebi kabul etti. Hadise hakkında konu ile alakalı daha fazla haber yapılmayacak. Ünlü şarkıcının avukatından açıklama geldi.

Hadise'nin avukatı Hakan Öncel sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada; "Müvekkil Hadise Açıkgöz hakkında Hürriyet'te yayınlanan iftiralarla ilgili, İstanbul 20. Asliye Hukuk Mahkemesi No. 2021/35 kararı ile yazılı-görsel basın ve sosyal medya hesaplarında yapılacak yayınların durdurulmasına karar verilmiştir." dedi.

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Son dakika: Yasak aşk iddiaları sonrası, Hadise'den jet hamle!
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