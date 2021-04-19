Hafta içi marketler kaçta kapanıyor? Bakkallar ve A101, BİM, ŞOK, Migros marketler saat kaça kadar açık?

Koronavirüs vaka sayısındaki artışın ardından kısmi kapanma döneminde ikinci haftaya geçildi. Bakkal ve market çalışma saatleri de bu kapsamda yeniden düzenlendi. Evlerdeki ihtiyaçların giderilmesi açısından gün içerisinde sık sık marketler kaçta kapanıyor, kaçta açılıyor ve saat kaça kadar açık sorularına da yanıt aranıyor. İçişleri Bakanlığı tarafından genelge yayınlanırken A101, BİM, ŞOK, Migros gibi zincir marketler ile bakkalların çalışma saatleri ile açılış kapanış vakitleri duyuruldu.

BU AKŞAM MARKETLER KAÇTA KAPANIYOR, KAÇA KADAR AÇIK?

İçişleri Bakanlığı'nın genelgesinde hafta içi marketlerin açılış kapanış saatleri ile beraber hafta sonu market çalışma saatleri hakkında da bilgi verildi. Bilindiği gibi, hafta içi uygulanan öncesinde evlerdeki ihtiyaçların giderilmesi için marketler kaça kadar açık ve bugün kaçta kapanıyor konusu önem arz ediyor. İşte, bakkalların ve marketleri açılış kapanış saatleri