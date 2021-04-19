Kuzey Afrika'dan toz bulutları gelmişti! Megakentte çamur yağdı

Yurt genelinde iki gündür etkisini gösteren çamur yağışının Çarşamba gününe kadar devam edebileceğini belirten Prof. Dr. Hüseyin Toros "Tozlara yoğun bir şekilde maruz kalırsak solunum sisteminde zarara yol açabilir. Ama öte yandan bu çöl tozları ekolojik sistem için de bir besin kaynağı niteliğinde" diye konuştu.

Meteroloji Genel Müdürlüğü, Afrika kaynaklı toz taşınımı sebebiyle yurt genelinde hava kalitesinin bozulacağı ve yağmur alan noktalarda çamurlu yağış görülebileceği yönünde uyarılarda bulunmuştu. Öngörülen toz taşınımı hafta başı itibarıyla yurda ulaştı ve beklenen çamur yağışı gerçekleşti. İstanbul'da gece saatlerinde yağışlı havanın etkisini göstermesiyle megakentin birçok noktası ince bir çamur örtüsüyle kaplandı. Sabah saatlerinde açlarının çamur örtüsüyle kaplandığını gören birçok sürücü oto yıkamacılara akın etti.

ÇARŞAMBA GÜNÜNE KADAR DEVAM EDECEK



Yurt genelinde etkisini gösteren çamur yağışı hakkında konuşan İstanbul Teknik Üniversitesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Toros "Afrika'dan gelen çöl tozları, bugün hatta yarın daha da yoğun olmak üzere Çarşamba gününe kadar ülkemiz üzerinde hakim olacak. Bu çöl tozları Afrika'daki kuvvetli rüzgârlarla beraber yeryüzünden atmosfere güney yönlü hava hareketleriyle ülkemize kadar geliyor. Yukarı seviyelerde olduğu için biz onu yer seviyesinde göremiyoruz. Daha çok yağışlarla iniyor. Yüzeylerde çamur izleri kaldığı için halk dilinde 'Çamur yağışı' deniyor" diye konuştu.

EKOLOJİK SİSTEM İÇİN BESİN KAYNAĞI



Çöl tozlarının ekolojik sistem için bir besin kaynağı niteliğinde olduğunu belirten Toros "Çöl tozunun içeriğinde oradaki eski kaya parçacıklarının parçalanmış hali, mineraller, zengin bir içerik var. Bu tozları vücuda yoğun bir şekilde alırsak solunum sistemlerinde zarar meydana getiriyor. Ama çöl tozu ekolojik sistem için bir besin kaynağı. Etrafımızdaki yeşillikler için bitkiler için doğal gübre olarak görüyoruz. Eski insanlar nisan yağmurlarını 'Bereket Yağmurları' olarak isimlendirirler" ifadelerini kullandı.

SÜRÜCÜLERİ UYARDI



Çöl tozlarının çarşamba gününe kadar etkisini devam ettireceğimi belirten Prof. Dr. Toros önemli uyarılarda bulundu. Toros "Bu çöl tozu zaman zaman belli yerlerde görüş mesafesinde düşüşlere yol açabilir. Yine radyo frekanslarında ve iletişim kanallarında yayın kesintilerine yol açabilir. Bunlar doğal süreçlerdir. Çarşamba gününe kadar yoğun şekilde çöl tozu etkisinde kalacağız, olumsuz etkilenmemek için yine dikkatli ve tedbirli olmakta fayda var. Mecbur kalmadıkça dışarıya çıkmamakta fayda görüyorum" dedi.