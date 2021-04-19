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Giriş Tarihi: 19.4.2021 17:19

Mesai düzenlemesi de çare olamadı

BULUT YAMANDAĞ BULUT YAMANDAĞ
Mesai düzenlemesi de çare olamadı

'da akşam saatlerinde yaşanan yoğunluğun önüne geçebilmek amacıyla hem işletmelerin kapanış saatleri hem de kamu kuruluşlarında çalışan memurların mesai bitiş saatleri erkene çekilmişti. Alınan yeni tedbirler megakentte fark edilebilir bir etki yaratsa da İstanbul'un kronik sorununa çare olamadı. 19.00'da başlayacak olan kısıtlamaya saatler kala kent genelindeki trafik yoğunluğu yüzde 67 olarak ölçüldü.

Yurt genelinde Koronavirüs vakalarının kritik seviyelere yükselmesinin ardından Ramazan ayının ilk iki haftasında uygulanması planan birtakım yeni tedbirler alınmıştı.

Özellikle de İstanbul'da Ramazan ayı boyunca akşam saatlerinde yaşanabilecek yoğunluğun önüne geçebilmek için işletmelerin kapanış saatleri ile kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan memurların mesai bitiş saatleri erkene çekildi. Yeni düzenlemeler, megakent trafiğinde gözle görülebilir bir etki yaratsa da İstanbulluların sorununa tam manasıyla çare olamadı. Saat 19.00'da başlayacak olan kısıtlamaya saatler kala İstanbul'da manzara yine değişmedi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Trafik Yoğunluk Haritası'ndan alınan son verilere göre trafik yoğunluğu saat 17.00 itibarıyla yüzde 67 olarak ölçüldü.

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Mesai düzenlemesi de çare olamadı
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