Mesai düzenlemesi de çare olamadı

Yurt genelinde Koronavirüs vakalarının kritik seviyelere yükselmesinin ardından Ramazan ayının ilk iki haftasında uygulanması planan birtakım yeni tedbirler alınmıştı.

Özellikle de İstanbul'da Ramazan ayı boyunca akşam saatlerinde yaşanabilecek yoğunluğun önüne geçebilmek için işletmelerin kapanış saatleri ile kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan memurların mesai bitiş saatleri erkene çekildi. Yeni düzenlemeler, megakent trafiğinde gözle görülebilir bir etki yaratsa da İstanbulluların sorununa tam manasıyla çare olamadı. Saat 19.00'da başlayacak olan kısıtlamaya saatler kala İstanbul'da manzara yine değişmedi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Trafik Yoğunluk Haritası'ndan alınan son verilere göre trafik yoğunluğu saat 17.00 itibarıyla yüzde 67 olarak ölçüldü.