Son dakika: İsmail Küçükkaya’nın dayak skandalında flaş gelişme! Eda Demirci konuştu

''TÜM ŞİDDETE UĞRAMIŞ KADINLAR ADINA''

Bugün Asliye Hukuk Mahkemesi'ne davanın 2. Celsesi görüldü. Dosyada bulunan gizlilik ve yayın yasağı nedeniyle duruşmaya basın alınmadı. 6 tanığın dinlendiği davaya Eda Demirci duruşmaya vekilleri ile katılım sağladı. Duruşma sonunda açıklamada bulunan Demirci, ''Bu tüm şiddete uğramış kadınlar adına bir görev bildiğim, devam ettiğim, mücadele verdiğim bir dava'' dedi.

ERTELENDİ

Eda Demirci'nin vekili, ''Gizlilik kararı var, yargılama sonunda herkes kim haklı, kim haksız görecektir. Türk yargısı en doğru kararı verecektir'' açıklamasında bulunurken duruşma ileri bir tarihe ertelendi.