Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Son dakika: İsmail Küçükkaya’nın dayak skandalında flaş gelişme! Eda Demirci konuştu
Giriş Tarihi: 19.4.2021 14:42 Son Güncelleme: 19.4.2021 15:03

Son dakika: ’nın dayak skandalında flaş gelişme! konuştu

DENİZ YUSUFOĞLU DENİZ YUSUFOĞLU
Son dakika: İsmail Küçükkaya’nın dayak skandalında flaş gelişme! Eda Demirci konuştu

Son dakika haberler... Fox TV’nin haber sunucusu ve eski eşi arasındaki sular durulmuyor. Eda Demirci’nin şiddet iddiası gündeme bomba gibi düşmüştü. İsmail Küçükkaya iddiaları yalanlayarak tazminat davası açtı. Bugün görülen davanın çıkışında Eda Demirci “Şiddete uğrayan tüm kadınların adına” açıklamasında bulundu.

İsmail Küçükkaya, 9 Temmuz 2016'da görsel sanatlar öğretmeni Eda Demirci ile dünya evine girmişti. Çift o dönemde sosyal medya hesaplarından mutluluk pozları paylaştı ama Eda Demirci'nin iddiasına göre duygusal ve fiziksel şiddet daha düğün günü başlamıştı. Boşanma dilekçesinde "Eşine kötü davranan İsmail Küçükkaya, otel görevlilerinin yanında kuaför yüzünden eşine bağırdı. Odadan kovulan Eda Demirci ağlayarak dışarı çıktı. Ailelerin araya girmesiyle düğün yapıldı" yazıyordu.

BOŞANMIŞLARDI

Demirci, 2018 yılında şiddete uğradığını iddia ederek 1 milyon 200 bin lira tazminat ve aylık 15 bin lira nafaka istemiyle boşanma davası açmıştı. Çift Ocak 2020'de boşanmıştı. Eda Demirci "Davadan bir süre önce kanser olduğumu öğrendim. Tazminat taleplerimden vazgeçtim. Düğün takıları karşılığında 550 bin TL aldım ve boşandık" açıklamasında bulunmuştu.

KARŞILIKLI DAVA

İsmail Küçükkaya, manevi şahsiyetine ve kişilik haklarını zedeleyici tutum ve davranışların gerçek dışı olduğunu iddia ederek Eda Demirci hakkında maddi-manevi 150 bin liralık tazminat davası açtı. Eda Demirci tazminat davasına karşılık verince her iki tarafta davacı konumuna geldi.

''TÜM ŞİDDETE UĞRAMIŞ KADINLAR ADINA''

Bugün Asliye Hukuk Mahkemesi'ne davanın 2. Celsesi görüldü. Dosyada bulunan gizlilik ve yayın yasağı nedeniyle duruşmaya basın alınmadı. 6 tanığın dinlendiği davaya Eda Demirci duruşmaya vekilleri ile katılım sağladı. Duruşma sonunda açıklamada bulunan Demirci, ''Bu tüm şiddete uğramış kadınlar adına bir görev bildiğim, devam ettiğim, mücadele verdiğim bir dava'' dedi.

ERTELENDİ

Eda Demirci'nin vekili, ''Gizlilik kararı var, yargılama sonunda herkes kim haklı, kim haksız görecektir. Türk yargısı en doğru kararı verecektir'' açıklamasında bulunurken duruşma ileri bir tarihe ertelendi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: İsmail Küçükkaya’nın dayak skandalında flaş gelişme! Eda Demirci konuştu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA