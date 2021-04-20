Ankara İmsakiye - Diyanet ile Ankara iftar, imsak, sahur vakti saat kaçta?

Ramazan ayının ilk haftasını geride bıraktığımız şu günlerde Başkent Ankara'da oruç ibadetini yerine getirenler Diyanet İşleri Başkanlığı'nca gün gün liste halinde hazırlanarak duyurulan Ankara İmsakiye bilgilerine erişmek isteyerek Ankara iftar, imsak, sahur vakti saat kaçta? sorularına yanıt aramaya devam ediyor.

ANKARA İFTAR, İMSAK, SAHUR VAKTİ SAAT KAÇTA?

Diyanet İşleri Başkanlığı Ankara İmsakiye ile Ankara iftar, imsak, sahur vakti saatleri şöyle;

ANKARA İMSAKİYE 2021

20 NİSAN

İFTAR: 19:38

21 NİSAN

İMSAK: 4:23

İFTAR: 19:39

22 NİSAN

İMSAK: 4:22

İFTAR: 19:40

23 NİSAN

İMSAK: 4:20

İFTAR: 19.41

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Diyanet İşleri Başkanlığı takvimine göre 2021 yılı Ramazan Bayramı tarihleri şöyle;

Ramazan Bayramı 1. gün: 13 Mayıs Perşembe

Ramazan Bayramı 2. gün: 14 Mayıs Cuma

Ramazan Bayramı 3. gün: 15 Mayıs Cumartesi

RAMAZAN AYININ ÖNEMİ NEDİR?

3 Aylar'ı uğurladığımız Ramazan ayı faziletlerle dolu bir aydır. Ramazan ayı, hayır ayı, yoksullara ve düşkünlere yardım ayı ve bütün anlarıyla Kur'an ayıdır. Ramazanın diriltici özelliği, bütün insanlığı hidayete ve mutluluğa ulaştırmak için insanlığa gönderilen Kur'an-ı Kerim'in bu ayda inmeye başlamasından kaynaklanmaktadır. Ayrıca İslam'ın temel esaslarından biri olan oruç ibadetinin bu ayda yerine getirilmesinden dolayıdır.