Bahis dolandırıcıları tavuk çiftliği kurmuş

Adana merkezli 10 ilde yasa dışı bahis siteleri üzerinden 2 bin 425 kişiyi 'garanti kupon' vaadiyle toplam 7 milyon 300 bin TL dolandıran ve polisin operasyonuyla çökertilen şebekenin, kendi aralarındaki görüşmelerde ağlarına düşürdükleri kişiler için 'kekliği yakaladık' ifadesini kullandığı ortaya çıktı. Şebekenin ayrıca Antalya'da tavuk çiftliği, başka kentlerde de oto galeri ve oto kiralama şirketi kurdukları belirlendi. Yaklaşık 6 ay süren takibin ardından, 122 kişiye yönelik, 9 Nisan'da operasyon düzenlenmiş, 99 kişi gözaltına alınmıştı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 29'u tutuklanmıştı.