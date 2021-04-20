Bartın'da parklara girişler yasaklandı

Koronavirüs vakalarının artma hızının en çok yaşanan iller arasında yer alan Bartın ilinde çeşitli tedbirler alınıyor, İl Hıfzıssıhha Kurulu'nun yanı sıra da Belediye de denetimlerini sıklaştırırken, parkları da halkın kullanımına kapattı.

Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın alınan tüm kararlar halkımızın sağlığı için olduğunu belirterek" İl genelinde artış gösteren korona virüs (Covid19) vakalarının önüne geçebilmek adına önemli tedbir çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Bu tedbirler arasında çocuklarımızın da korunabilmesi adına kent merkezindeki çocuk parklarının kapatılması konusu da vardı. Bu bağlamda Zabıta Müdürlüğümüze bağlı ekiplerimiz tarafından parklar güvenlik şeritleriyle kapatıldı. Sağlığımız için hepimiz birbirimize karşı sorumluyuz. Bu sorumluluk bilinciyle de hep birlikte kurallara uyalım. İnşallah kurallara uyarsak bu zorlu salgın sürecini geride bırakacağız" dedi.

"KURALLARA UYAN TÜM ESNAF DOSTLARIMIZA TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Akın; "Zabıta Müdürlüğümüz bu çalışmalarının yanı sıra denetimlerini de sürdürüyor. Esnaflarımızı tedbir kurallarıyla ilgili bilgilendiriyor ve gerekli uyarıları yapıyoruz. Esnaflarımızın ve vatandaşlarımızın kurallara uyması salgının yayılım hızı açısından çok önemli. Salgın sürecinin sona ermesi bizim elimizde. Maske, mesafe ve temizlik olmazsa olmazımız. Hepimiz için sağlığımız için bunu unutmayalım. Kurallara uyan tüm esnaf dostlarımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu.