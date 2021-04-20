Belediye pişiriyor vatandaş ulaştırıyor

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın tarafından başlatılan uygulama ile belediye tesislerinde hazırlanan iftarlık yemekler, yardıma muhtaç, yaşlı, hasta ve engellilere yine vatandaş eliyle ulaştırılıyor. Böylelikle hem belediye-vatandaş işbirliğiyle sosyal sorumluluk projesi uygulanırken hem de ihtiyaç sahipleri unutulmuyor.Ramazan ayı boyunca Osmanlı Kültür Evi ve Selçuklu Kültür Evi önünde her gün saat 17.30'dan itibaren gerçekleştirilecek uygulamanın ilk gününde çorba, döner, pilav, ayran ve sudan oluşan paket yemek dağıtımı yapıldı.

GÜNDE BİN KİŞİYE YEMEK

Yemek dağıtımına katılan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, amaçlarının Ramazan ayı boyunca vatandaşlar aracılığıyla ihtiyaç sahiplerinin evlerine yemek ulaştırmak olduğunu belirterek; "Mevlana Sosyal Tesislerimizde ve belediye yemekhanesinde yemek yapıp vatandaşımıza ve ihtiyaç sahiplerine veriyoruz. "Biz pişirelim, siz ulaştırın" projesi oluşturarak gelemeyen vatandaşlarımıza da gelenler aracılığıyla ulaştırmayı arzu ediyoruz. Burada kimliklerini beyan eden herkes yemeğini alıp götürebiliyor. Bu projemiz Osmanlı ve Selçuklu evlerimizde devam ediyor. Her iki dağıtım noktasından günlük olarak 1000 paket yemek dağıtımı yapıyoruz" diye konuştu.