Bilim Kurulu Toplantısı ne zaman yapılacak? Gözler Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı’nda!

Koronavirüs salgınına yönelik önemli kararların istişare edildiği Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı tarihi ve saati sorgulanıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın başkanlığında toplanan kurul, aldığı tavsiye kararları ile gündemi belirlerken bilindiği üzere en son 12 Nisan tarihinde toplantı yapılmıştı. Bu bakımdan; yeni haftanın tarihi ve saatine yönelik sorgulamalar sürerken Bilim Kurulu Toplantısı ne zaman yapılacak? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ne zaman açıklama yapacak? Gözler Bilim Kurulu Toplantı tarihinde…
Ramazan ayının seyri ve salgına yönelik sürecin değerlendirildiği Bilim Kurulu Toplantısı en son 12 Nisan 2021 tarihinde gerçekleştirildi. Yeni haftanın gelmesi ile birlikte Bilim Kurulu Toplantısı ne zaman sorusuna yanıt aranıyor.
Bilgiler şu şekilde;
BİLİM KURULU TOPLANTISI NE ZAMAN?
Son olarak 12 Nisan'da yapılan Bilim Kurlu Toplantısı sonrası Bakan Koca açıklamalarda bulunmuştu. Salgının seyri ve Ramazan ayına yönelik değerlendirmelerde bulunan Bakan Koca'nın açıklamalarının ardından 13 Nisan'da yapılan Kabine Toplantısından kısmi kapanma kararları çıktı.
Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantı günü ve saati ile ilgili henüz resmi açıklama yapılmadı.
KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?
Geçtiğimiz haftalarda yapılan açıklamada, Kabine Toplantısının 2 haftada bir yapılacağı duyurulmuştu. Bu nedenle Kabine Toplantısının 26 Nisan günü gerçekleşmesi bekleniyor.