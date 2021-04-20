Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Gündüz hamburgerci, gece kulüp
Giriş Tarihi: 21.4.2021 09:15

Gündüz hamburgerci, gece kulüp

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Gündüz hamburgerci, gece kulüp

’nda gece saatlerinde bir restorana baskın yapan ekipler kapalı olması gerekirken faaliyette olan iş yerine ceza yazdı. Gündüz Burger restoranı olarak çalışan gece ise canlı müzikli eğlence mekanı olan iş yerine baskın düzenleyen Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri içeride bulunan 8 kişiye 28 bin lira ceza kesti. Ruhsatsız olduğu belirlenen iş yeri Zabıta ekiplerince mühürlenerek faaliyetten men edildi.

Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Covid 19 tedbirleri kapsamında denetimlerini sürdürdüğü sırada bir hamburger restoranından yüksek sesli müziğin gelmesi üzerine içeriye girdi. Mekanda yapılan denetimlerde işletmeye ait işyeri açma ve işletme Ruhsatının olmadığı, Covid-19 tedbirleri kapsamında belirtilen masalar arası gerekli mesafenin olmadığı masalarda belirtilen sayılardan fazla müşterinin olduğu görüldü.

TÜM KURALLAR HİÇE SAYILDI

Ayrıca iş yerin ait Canlı Müzik Belgesi olmadığı halde ve COVİD-19 tedbirleri kapsamında yasak olmasına rağmen müzik yayınının yapıldığı, sunum yasak olmasına rağmen masalarda sunum yapıldığı ve içeride müşterilerin olduğu, TAPDK belgesi olmadığı halde masalarda alkol sunumunun yapıldığı ve içeride sigara içildiği tespit edildi.

RUHSATSIZ ÇIKTI

Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda iş yerinin gündüz restoran gece ise müzikli gece kulübü gibi faaliyet gösterdiği ileri sürüldü. Ekipler iş yerinde bulunan 8 kişiyi 27 bin 672 lira para cezası uyguladı. Ayrıca ruhsatsız olan iş yeri Beyoğlu Zabıta ekiplerince dış kapısından mühürlenerek faaliyetten men edildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Gündüz hamburgerci, gece kulüp
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA