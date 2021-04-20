Gündüz hamburgerci, gece kulüp

Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Covid 19 tedbirleri kapsamında denetimlerini sürdürdüğü sırada bir hamburger restoranından yüksek sesli müziğin gelmesi üzerine içeriye girdi. Mekanda yapılan denetimlerde işletmeye ait işyeri açma ve işletme Ruhsatının olmadığı, Covid-19 tedbirleri kapsamında belirtilen masalar arası gerekli mesafenin olmadığı masalarda belirtilen sayılardan fazla müşterinin olduğu görüldü.

TÜM KURALLAR HİÇE SAYILDI

Ayrıca iş yerin ait Canlı Müzik Belgesi olmadığı halde ve COVİD-19 tedbirleri kapsamında yasak olmasına rağmen müzik yayınının yapıldığı, sunum yasak olmasına rağmen masalarda sunum yapıldığı ve içeride müşterilerin olduğu, TAPDK belgesi olmadığı halde masalarda alkol sunumunun yapıldığı ve içeride sigara içildiği tespit edildi.

RUHSATSIZ ÇIKTI

Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda iş yerinin gündüz restoran gece ise müzikli gece kulübü gibi faaliyet gösterdiği ileri sürüldü. Ekipler iş yerinde bulunan 8 kişiyi 27 bin 672 lira para cezası uyguladı. Ayrıca ruhsatsız olan iş yeri Beyoğlu Zabıta ekiplerince dış kapısından mühürlenerek faaliyetten men edildi.