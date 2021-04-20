Market çalışma saatleri: Hafta içi marketler kaçta kapanıyor? Bakkallar ve A101, BİM, ŞOK, Migros zincir marketler saat kaça kadar açık?

Koronavirüs vaka sayısındaki artışın ardından kısmi kapanma döneminde ikinci haftaya geçildi. Bakkal ve market çalışma saatleri de bu kapsamda yeniden düzenlendi. Evlerdeki ihtiyaçların giderilmesi açısından gün içerisinde sık sık marketler kaçta kapanıyor, kaçta açılıyor ve saat kaça kadar açık sorularına da yanıt aranıyor. İçişleri Bakanlığı tarafından genelge yayınlanırken A101, BİM, ŞOK, Migros gibi zincir marketler ile bakkalların çalışma saatleri ile açılış kapanış vakitleri duyuruldu.
İçişleri Bakanlığı'nın genelgesinde hafta içi marketlerin açılış kapanış saatleri ile beraber hafta sonu market çalışma saatleri hakkında da bilgi verildi. Bilindiği gibi, hafta içi uygulanan öncesinde evlerdeki ihtiyaçların giderilmesi için marketler kaça kadar açık ve bugün kaçta kapanıyor konusu önem arz ediyor. İşte, bakkalların ve marketleri açılış kapanış saatleri
İçişleri Bakanlığı, 81 İl Valiliğine "Kısmı Kapanma" konulu genelge gönderdi. Genelgede market çalışma saatleri ile ilgili bilgiler de yer aldı.
HAFTA SONU MARKETLER KAÇA KADAR AÇIK?
Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu Cumartesi ve Pazar günleri market, bakkal, manav, kasaplar ve kuruyemişçiler 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek. 65 yaş ve üzeri ile 18 yaş altında bulunanlar hariç, zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçilere gidip gelebilecek.
Aynı saatler arasında market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçiler ve online sipariş firmaları evlere/adrese servis şeklinde de satış yapabilecek.
Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu Cumartesi ve Pazar günleri ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri açık olacak. (Bu iş yerlerinde sadece ekmek ve unlu mamul satışı yapılabilecek.).
65 yaş ve üzeri ile 18 yaş altında bulunanlar hariç ekmek ve unlu mamul ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine yürüme mesafesinde olan fırına gidip gelebilecek.
Ramazan ayı süresince iftar saati ve hemen öncesinde oluşabilecek pide kuyrukları ve yoğunluğun oluşturacağı riskin önlenmesi amacıyla fırınlardaki özel sipariş üretimi de dahil pide ve ekmek üretimi iftardan 1 saat önce sonlandırılacak ve iftar saatine kadar sadece satış yapılabilecek. İftardan sonra fırınlarda üretim, satış ve diğer hazırlık işlemlerine devam edilebilecek.
Fırın ve unlu mamul ruhsatlı işyerlerine ait ekmek dağıtım araçlarıyla sadece market ve bakkallara ekmek servisi yapılabilecek, ekmek dağıtım araçlarıyla sokak aralarında kesinlikle satış yapılmayacak.
Sokağa çıkma kısıtlamasındaki sürelere uymak için tüm işyerlerinin (istisna getirilenler hariç) çalışma saatleri hafta içi günlerde 07.00-18.00 saatleri arası olarak belirlenecek.
Zincir marketler ise saat 10.00'da açılacak.