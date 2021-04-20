İskenderun’da fuhuş operasyonu! Masaj salonunda...

İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede fuhuş yapan, aracılık eden ve yer temin eden şüphelilere yönelik çalışma başlattı. 18 Nisan Pazar günü Yenişehir Mahallesi'nde bir masaj salonunu fiziki takibe aldı.