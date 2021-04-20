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Giriş Tarihi: 20.4.2021 17:14

’da operasyonu! Masaj salonunda...

DHA
İskenderun’da fuhuş operasyonu! Masaj salonunda...

Hatay'ın ilçesinde hareketli anlar yaşandı. Bir masaj salonuna baskın yapıldı. yaptıkları iddia edilen uyruklu 6 kadın ile salonun kiralayan B.Ç. gözaltına alındı. İşte haberin detayları

İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede fuhuş yapan, aracılık eden ve yer temin eden şüphelilere yönelik çalışma başlattı. 18 Nisan Pazar günü Yenişehir Mahallesi'nde bir masaj salonunu fiziki takibe aldı.

Salondan çıkan iki kişinin ifadesini alan polis ekipleri, içeride 100 TL karşılığında Tayland uyruklu kadınlara masaj yaptırıp, cinsel ilişkide bulunduklarını öğrendi.

Ekipler, yaptıkları baskında salonu kiraladığı belirlenen B.Ç. ile Tayland uyruklu U. L., A. S., P. S. , S. S., K. A., C. C. adlı kadınları gözaltına aldı. B.Ç. hakkında fuhşa teşvik, aracılık ve yer temin etmek suçundan adli işlem başlatıldı.

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İskenderun’da fuhuş operasyonu! Masaj salonunda...
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