İstanbul'da kan donduran olay! Genç kadın boğazından bıçaklandı

POLİS EKİPLERİ DETAYLI OLAY YERİ İNCELEMESİ YAPTI



Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alarak inceleme yaptı. Polis ekipleri hem yeşillik alanda hem de yol kenarında detaylı çalışma yaptığı görüldü. Polis ekipleri olay hakkında çevredeki vatandaşlardan da bilgi alırken, güvenlik kameralarını da inceleme altına aldığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma çok yönlü sürdürülüyor.