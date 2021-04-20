Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri İstanbul'da kan donduran olay! Genç kadın boğazından bıçaklandı
Giriş Tarihi: 20.4.2021 08:46 Son Güncelleme: 20.4.2021 08:56

'da kan donduran olay! Genç kadın boğazından bıçaklandı

DHA
İstanbul'da kan donduran olay! Genç kadın boğazından bıçaklandı

Esenler'de akşam saatlerinde tüyler ürperten bir olay yaşandı. 38 yaşındaki Yıldız Gül, Mahmutbey Yolu üzerinde bulunan yeşillik alanda boğazından bıçakladı. Olayı gerçekleştiren kişi ya da kişiler ise kaçtı. Kendi imkanlarıyla cadde kenarına kadar gelerek yardım isteyen Gül, kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı. Polis, sır cinayeti aydınlatmak için çalışma başlattı.

Korkunç olay, Esenler, Mahmutbey Yolu, Sultangazi istikametinde akşam saat 20.00 sırlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, Yıldız Gül'ü yol üzerinde bulunan yeşillik alanda henüz bilinmeyen bir nedenle boğazından bıçakladı. Aldığı bıçak darbesiyle ağır yaralanan kadın yere yığılırken, olayı gerçekleştiren kişi ya da kişiler olay yerinden kaçtı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Bıçakla ağır yaralanan Gül, kendi imkanlarınla cadde kenarına kadar gelerek yardım istedi. Yoldan geçenler durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Son dakika! İstanbul'da kadın cinayeti! Yol kenarında boğazından bıçaklanmış halde bulundu | Video

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri boğazından bıçaklanan kadına ilk müdahaleyi yaparak hastaneye kaldırdı. Ambulans ile hastaneye kaldırılan Gül, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

POLİS EKİPLERİ DETAYLI OLAY YERİ İNCELEMESİ YAPTI

Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alarak inceleme yaptı. Polis ekipleri hem yeşillik alanda hem de yol kenarında detaylı çalışma yaptığı görüldü. Polis ekipleri olay hakkında çevredeki vatandaşlardan da bilgi alırken, güvenlik kameralarını da inceleme altına aldığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma çok yönlü sürdürülüyor.

ARKADAŞINA GÖNDER
İstanbul'da kan donduran olay! Genç kadın boğazından bıçaklandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA