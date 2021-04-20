Karikatür değil, İstanbul’un gerçek fotoğrafı!

İstanbul'da toplu taşıma araçlarında ve duraklarda yaşanan yoğunluk tepki çekiyor. Başta metrobüsler olmak üzere toplu taşıma araçlarında ve duraklarda dün de yoğunluk vardı. Üst geçit ve turnikelerde sosyal mesafe kurallarına uyulmadığı görüldü.Yolculardan Muhsin Kılınç "Metrobüste yanımdaki kişi ne tarafa dönerse tam tersi tarafa dönüyorum. Yanımdakiyle aramda 20 santimetre mesafe var" diyerek seferlerin artırılmasını talep etti. Adnan Asdemir, "Metrobüslerde sosyal mesafe diye bir şey yok.Resmen millet sırt sırta yolculuk yapıyor" dedi. Metrobüsteki kalabalıktan şikâyetçi olan Derya Ulu, mecbur kaldığı için metrobüsü kullandığını söyledi. Ahmet Göksu ise "İnsanlar metrobüste üst üste biniyor. Sosyal mesafe diye bir şey yok. Tıklım tıklım... Yapılması gereken sefer sayılarının artırılması" diye isyan etti.İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve basın sözcüsü Murat Ongun vatandaşın günlerdir süren metrobüs işkencesi ve araç artırılması talebiyle ilgili tek bir açıklama dahi yapmadılar.