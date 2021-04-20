Midyat'taki köy çocukları için binlerce kilometre yol kat ettiler

Çerkezköy İlçesi Ak Parti Gençlik Kolları Başkanı ve üyeleri, 'Bir Çocuğun Mutluluğu' adlı sosyal sorumluluk projesi kapsamında, Midyat'ın köylerinde çocuklara hediye dağıtarak yüzlerini güldürdü.

Ak Parti Çerkezköy İlçe Gençlik Kolları Başkanlığı ile Ak Parti Midyat İlçe Gençlik Kolları Başkanlığı'nın birlikte hayata geçirdiği "Çocuklar Mutlu, Yarınlar Umutlu" projesi kapsamında Midyat'a bağlı Başyurt Köyü Efeler (Gunde Portî) Mezrası ile Yuvalı (Xirabê Huriya) Köyü'nde yaşayan yaklaşık 150 çocuğa ulaşarak çeşitli kırtasiye, oyuncak, okul çantası ve ayakkabı hediye edip mutluluklarına ortak oldular. Yapılan anlamlı ziyarette Ak Parti Çerkezköy İlçe Gençlik Kolları Başkanı Ahmet Akyol ile Ak Parti Midyat İlçe Gençlik Kolları Başkan Hekim Arslan ve her iki ilçenin gençlik kolları üyeleri, yüzlerini rengarenk çizimlerle boyadıkları çocuklara hediyelerini dağıtarak, birlikte hatıra fotoğrafı çekindiler. Köy çocuklarına unutamayacakları bir gün yaşatan gençlik kolları başkan ve üyeleri, daha sonra köylerden ayrıldı.

Çocukları sevindirmek için çaba gösterdiklerini söyleyen Ak Parti Çerkezköy İlçe Gençlik Kolları Başkanı Ahmet Akyol, "Çocuklara bugün hediyeler vererek, onların mutluluğunu mutluluk katmak istedik. Ak Parti Midyat İlçe Gençlik Kolları Başkanı Sayın Hekim Arslan ile birlikte güzel bir proje yaptık. Kalplerine dokunmadığımız köylerdeki hiç bir çocuğumuz kalmasın istiyoruz. Bunu gerçekleştirmek için Tekirdağ'dan kalkıp Midyat'a kadar geldik. Çocukların hediyelerini alırken yaşadıkları sevince görmek bizleri çok mutlu etti." dedi.

Ak Parti Midyat İlçe Gençlik Kolları Başkanı Hekim Arslan da, "Bugün iki köyümüzdeki çocuklara aslında mutluluk hediye ettik. Bugün belki de ilk kez çocuklar bir hediye aldılar. Verdiğinizin hediyenin çocukları ne kadar çok sevindirdiğini biliyoruz, bizler de onların mutluluğunu paylaştık. Bu projede yer aldığımızdan dolayı mutluyuz. Tekirdağ'dan gelip Bu projeyi Midyat'ımızda gerçekleştiren Gençlik Kolları Başkanı Sayın Ahmet Akyol'a ve ekibine teşekkür ediyorum" dedi.