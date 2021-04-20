Murat Nehri, bir çocuğa daha mezar oldu

Ağrı'nın Diyadin ilçesinde bir çocuk daha dereye düşerek yürekleri dağladı. Geçtiğimiz günlerde Ağrı'nın merkez Mehmet Akif Mahallesinde de 2 hafta önce 8 yaşındaki Zeynel Abidin'e mezar olan Murat Nehri, bu defa da 5 yaşındaki İpek için kabus oldu. Diyadin'e bağlı Mollakara Köyünde arkadaşları ile oyun oynayan Birsen ve Murat çiftinin 6 çocuğundan birisi olan 6 yaşındaki İpek Yıldız, bir anda gözden kayboldu. Olayı fark eden aile durumu hemen jandarma birliklerine bildirdi. Bölgeye çok sayıda jandarma ekibi sevk edilirken AFAD ekipleri de Murat Nehrinde küçük kızın düşmüş olabileceği alanlarda çalışma başlattı. Suyun mevsimsel olarak akış hızının yüksek olması nedeniyle arama alanı genişletildi. Geç saatlere kadar çalışan ekipler ara vermek zorunda kaldı. Sabah yeniden başlayan arama çalışmalarında talihsiz kız için bir ipucu aranıyor. Köy çevresinde yapılan aramalara Diyadin Kaymakamı Alper Balcı'da katıldı. SABAH'a konuşan Kaymakam Balcı; "Tüm imkanlar seferber edilmiş durumda. Bir an önce bulmak için çalışmalarımız devam ediyor" dedi.

Sabah saatlerinde yeniden başlayan aramalarda ise üzücü haber geldi. Küçük kızın cansız bedeni köyün 15 kilometre uzaklığında bir alanda bulundu. Cenaze otopsi için hastane morguna götürüldü.

BAHARIN KORKULU RÜYASI, COŞKUN NEHİRLER

Bahar ayının gelmesi nedeniyle bölgede bulunan nehirler ve sulak alanlarda karların erimesine bağlı olarak artan yağmurlar nedeniyle, nehirlerde akış hızı artıyor. Ağrı'dan geçen Murat Nehri'de yaz aylarında cılız akarken kıştan çıkılan bu mevsimlerde yer yer coşkunlaşıyor. Her yıl onlarca çocuk coşkun sulara yanlışlıkla düşerek veya oyun oynarken bilinçli olarak girerek hayatını kaybediyor. Bu yıl bölgede yeni artış göstermeye başlayan yağmurlar nedeniyle akışını artıran Murat Nehri daha geçtiğimiz haftalarda 8 yaşındaki Zeynel Abidin'e mezar olmuştu.