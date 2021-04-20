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Giriş Tarihi: 20.4.2021 10:12 Son Güncelleme: 20.4.2021 10:24

, bir çocuğa daha mezar oldu

Recep ÇİRİK Recep ÇİRİK
FURKAN NEHRİ FURKAN NEHRİ
Murat Nehri, bir çocuğa daha mezar oldu

’da 2 hafta önce oyun oynarken Murat Nehrine düşerek hayatını kaybeden 8 yaşındaki Zeynel Abidin’in acısı tazeyken yeni bir düşme haberi daha geldi. Diyadin ilçesinde arkadaşlarıyla oyun oynayan 6 yaşındaki İpek, Murat Nehrinin coşkun sularında kayboldu. Her yıl onlarca çocuğa mezar olan nehirde, ekipler sabah saatlerinde köyün 15 kilometre uzaklığında bir alanda İpek’in cansız bedenine ulaşıldı.

Ağrı'nın Diyadin ilçesinde bir çocuk daha dereye düşerek yürekleri dağladı. Geçtiğimiz günlerde Ağrı'nın merkez Mehmet Akif Mahallesinde de 2 hafta önce 8 yaşındaki Zeynel Abidin'e mezar olan Murat Nehri, bu defa da 5 yaşındaki İpek için kabus oldu. Diyadin'e bağlı Mollakara Köyünde arkadaşları ile oyun oynayan Birsen ve Murat çiftinin 6 çocuğundan birisi olan 6 yaşındaki İpek Yıldız, bir anda gözden kayboldu. Olayı fark eden aile durumu hemen jandarma birliklerine bildirdi. Bölgeye çok sayıda jandarma ekibi sevk edilirken AFAD ekipleri de Murat Nehrinde küçük kızın düşmüş olabileceği alanlarda çalışma başlattı. Suyun mevsimsel olarak akış hızının yüksek olması nedeniyle arama alanı genişletildi. Geç saatlere kadar çalışan ekipler ara vermek zorunda kaldı. Sabah yeniden başlayan arama çalışmalarında talihsiz kız için bir ipucu aranıyor. Köy çevresinde yapılan aramalara Diyadin Kaymakamı Alper Balcı'da katıldı. SABAH'a konuşan Kaymakam Balcı; "Tüm imkanlar seferber edilmiş durumda. Bir an önce bulmak için çalışmalarımız devam ediyor" dedi.

Sabah saatlerinde yeniden başlayan aramalarda ise üzücü haber geldi. Küçük kızın cansız bedeni köyün 15 kilometre uzaklığında bir alanda bulundu. Cenaze otopsi için hastane morguna götürüldü.

BAHARIN KORKULU RÜYASI, COŞKUN NEHİRLER

Bahar ayının gelmesi nedeniyle bölgede bulunan nehirler ve sulak alanlarda karların erimesine bağlı olarak artan yağmurlar nedeniyle, nehirlerde akış hızı artıyor. Ağrı'dan geçen Murat Nehri'de yaz aylarında cılız akarken kıştan çıkılan bu mevsimlerde yer yer coşkunlaşıyor. Her yıl onlarca çocuk coşkun sulara yanlışlıkla düşerek veya oyun oynarken bilinçli olarak girerek hayatını kaybediyor. Bu yıl bölgede yeni artış göstermeye başlayan yağmurlar nedeniyle akışını artıran Murat Nehri daha geçtiğimiz haftalarda 8 yaşındaki Zeynel Abidin'e mezar olmuştu.

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Murat Nehri, bir çocuğa daha mezar oldu
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