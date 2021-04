Ramazan ‘Vefa’sı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üstü ile kronik hastaların ihtiyaçlarını karşılamak için oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri, paylaşma ve dayanışma ayı olan ramazanda da hizmetlerini sürdürüyor.Kentte iki grup halinde görev yapan ekipler, Türk Kızılay'ın aşevinde hazırlanan iftar yemeğini, Kooperatif, Barış ve Evren mahallelerinde önceden tespit edilen ihtiyaç sahibi vatandaşların evlerine götürüyor. Grup sorumlusu Ömer Beytekin, salgın tedbirleri kapsamında bu yıl çadır kurulmadığı için iftar yemeklerini vatandaşların evlerine ulaştırdıklarını söyledi. Günde 600 kişiye sıcak yemek ulaştırdıklarını ifade eden Beytekin, Türk Kızılay, Siirt Belediyesi ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarının da projenin içinde yer aldığını kaydetti. Beytekin vatandaşlara yemek götürdüklerinde çok mutlu olduklarını anlatarak, "Onların hayır duası her şeye bedel" diye konuştu. Gönüllülerden Emanet Kızılay ise, vatandaşa hizmet etmekten, ihtiyaç sahibi ailelere yardım ulaştırmaktan mutluluk duyduğunu belirterek, "Bize dua ediyorlar. İnşallah onların gönüllerine dokunabilmişizdir" ifadelerini kullandı.Torul ilçesinde yemek yapacak kimsesi olmayan yaşlı, ihtiyaç sahibi, engelli ve yalnız yaşayan vatandaşlara Torul Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından iftar saatinde sıcak yemek servisi yapılıyor. Vefa Sosyal Destek Grubu'nun katkı sağladığı hizmette yemekler vatandaşların evlerine kadar götürülüyor. Çorbasıyla, tatlısıyla, içeceğiyle hazırlanan yemek tepsileri çiçekle bezenerek görevliler tarafından vatandaşlara teslim ediliyor.Adana'da Yüreğir Belediyesi ise, koronavirüs salgını nedeniyle toplu iftar etkinliklerinin yasaklanmasının ardından geleneksel olarak düzenlediği iftar çadırının yerine bu yıl ihtiyaç sahiplerine iftar öncesi sıcak yemek ve gıda kolisi yardımı yapmaya başladı. Aşevinde dev kazanlarda ve hijyenik koşullarda pişirilen sıcak yemekler, her gün iftar öncesi kayıtları bulunan 2 bin 500 ihtiyaç sahibi aileye teslim edilirken, yemeğin yanı sıra gıda kolisi yardımı da yapılıyor. Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, "Ramazan ayı boyunca iftar çadırları kurulmayacak ama biz buradaki açığı yemekleri bizzat vatandaşlarımızın evine götürerek gidermek istiyoruz. Aç ve açıkta kimsenin kalmadığı bir ilçe olma hayalimiz var. İnşallah bu konuda başarılı oluruz" ifadelerini kullandı.İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu (İDDEF) tarafından Gine'de her gün 2 bin 500 kişiye iftar veriliyor. Federasyondan yapılan açıklamaya göre, ramazan yardımları "İyilik Seninle" sloganıyla Batı Afrika ülkesi Gine'de devam ediyor. Hayırseverlerin destekleriyle başkent Konakri'deki Mahmud Ustaosmanoğlu Külliyesi çevresindeki ve Rotema Dispanser bölgesindeki engellilere ve her gün bir köye olmak üzere günde 2 bin 500 kişiye mobil iftar araçlarıyla sıcak yemek ulaştırılıyor. Öte yandan 2. Abdülhamid Han Camisi'nde Gineli iki vatandaş Müslüman oldu. İDDEF'in yardım çalışmalarına katkıda bulunmak isteyen hayırseverler, iftar, zekât, kumanya ve fitre bağışında bulunabiliyor.