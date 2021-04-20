Son dakika: Bartın'da yeni koronavirüs kararı! Hafta sonu yasaklandı

HER AİLEDEN BİR KİŞİ GİREBİLECEK

Toplantıda alınan kararlara göre sokağa çıkma kısıtlamasının tam gün uygulandığı cumartesi ve pazar günleri vatandaşların zorunlu ihtiyaçlarını karşılamak üzere yürüme mesafesindeki bakkal, market, fırın gibi yerlere her aileden sadece bir kişinin gidebilecek.