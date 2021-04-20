SON DAKİKA: İstanbul'da Counter Strike maçına baskın! 'Abi sadece maç yapıyorduk'

Bu kapsamda denetimlerini aralıksız sürdüren Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Büro Amirliği görevlileri, ilçede sürdürülen çalışmalar kapsamında saat 00.00 sıralarında Beyoğlu İstiklal Mahallesi'ndeki bir iş yerinin açık olduğunu tespit etti. Bunun üzerine polis ekipleri, kepengi kapatılan ve kapısı kilitlenen adrese baskın düzenledi.