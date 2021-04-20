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Giriş Tarihi: 20.4.2021 10:27 Son Güncelleme: 20.4.2021 10:55

: 'da maçına baskın! 'Abi sadece maç yapıyorduk'

İHA
SON DAKİKA: İstanbul'da Counter Strike maçına baskın! 'Abi sadece maç yapıyorduk'

haberi: Beyoğlu'nda hareketli saatler yaşandı. Ekipler, sokağa çıkma kısıtlamasında kepengi kapatılan ve içeride “Counter-Strike” maçı yapılan bir internet kafeye baskın yaptı. Maç yaptıkları esnada neye uğradığını şaşıran 10 kişiye idari para cezası yazıldı. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika haberi:İstanbul'da hareketli saatler yaşandı...Dünyayı etkisi altına alan korona virüsü salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il valiliğine "yoğunlaştırılmış dinamik denetim faaliyetleri" genelgesi gönderilmişti.

Bu kapsamda denetimlerini aralıksız sürdüren Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Büro Amirliği görevlileri, ilçede sürdürülen çalışmalar kapsamında saat 00.00 sıralarında Beyoğlu İstiklal Mahallesi'ndeki bir iş yerinin açık olduğunu tespit etti. Bunun üzerine polis ekipleri, kepengi kapatılan ve kapısı kilitlenen adrese baskın düzenledi.

İnternet kafede “Counter-Strike” maçına polis baskını | Video


Baskında içeriye giren Beyoğlu polisi, içerideki gençlerin salgın tedbirlerini uymadıkları ve bilgisayar oyunu oynadıklarını gördü. Polisi görünce maske takan gençlerin, "Abi sadece maç yapıyorduk" demesi bu kadarına da pes dedirtti. Baskın anı ise kameralara yansıdı.

Öte yandan tedbirlere uyumayan 10 kişiye "Umumi Hıfzısıhha Kanununa Muhalefet" suçundan toplamda 34 bin 690 lira idari para cezası kesildi.

İşlemlerin ardından iş yeri sahibi adli işlemleri yapılması için emniyete götürülürken, gençlerin dağılması sonrası salon ise kapatıldı.

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SON DAKİKA: İstanbul'da Counter Strike maçına baskın! 'Abi sadece maç yapıyorduk'
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