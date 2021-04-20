Taciz değil 'alkol cinayeti' çıktı

Geçtiğimiz aylarda İstanbul Beyoğlu'nda gündüz vakti bir cinayet yaşanmıştı. Katil zanlısı Sercan Ş., Sefa Öz'ü bıçaklayarak öldürmüştü. Yakalanan genç adam, sevgilisini taciz ettiğini bunun üzerine Sefa Öz'ü bıçakladığını iddia etmişti.

SOKAK ORTASINDA CİNAYET

Alkol tükettikten sonra Beyoğlu'na giden 33 yaşındaki Sercan Ş. ve sevgilisi Sevil Z., burada alkol tüketmeye devam etti. Yolun kenarında kaldırımda oturarak alkol alan ikilinin yanından geçen Sefa Öz, bira şişesini eline aldı. Bunun üzerine ayaklanan Sercan Ş., ile arasında tartışma çıktı. Aralarındaki tartışma arbedeye dönüşünce alkollü genç, cebinden bıçağını çıkararak Sefa Öz'i 5 ayrı yerinden bıçakladı.

BİRA ŞİŞESİ YÜZÜNDEN ÖLDÜRDÜ

Bıçak darbelerinin her biri öldürücü nitelikte olduğu tespit edildi. Boyun ve göğsüne aldığı darbeler sonucu ayakta kalmaya çalışan Sefa Öz'e bir diğer darbe Sevil Z.'den geldi. Genç kadın çantası ile vurmaya başlayınca zavallı adam yere yığıldı. Kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden genç adamın cinayet zanlıları hakkında dava açıldı.

MÜEBBET HAPSİ İSTENDİ

Çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanan Sercan S. hakkında yürütülen soruşturma sonrasında 'Kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezasıyla dava açıldı. Sevgilisine yardımda bulunan Sevil Z. İse adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken 'Kasten öldürme yardım etme' suçundan 15 yıla kadar hapsi istendi. İki sanık, Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanacak.