Son dakika haberi: TikTok'ta skandal görüntüler! Türbede çekilen videoya büyük tepki

Sosyal medyada bir kişi Ramazan ayında dini hassasiyetleri alaya alacak şekilde Adana'da bulunan Çoban Dede Türbesi içerisinde Tiktok videosu çekti.
SON DAKİKA: Adana'da türbedeki skandal TikTok videosuna sosyal medyada tepki yağıyor
ELİNDE BİR DE DUA KİTABI OLDUĞU GÖRÜLDÜ
Görüntülerde açık kıyafetlerle türbeye giren şahsın elinde bir de dua kitabı olduğu görüldü. Daha sonra farklı mimikler yaparak arka planda duyulan Arapça ilahiye eşlik eden Şeker, türbeyi eğilerek öptü.
SOSYAL MEDYADA TEPKİ YAĞDI
Sosyal medyada paylaşılan türbedeki Tiktok videosuna tepki yağdı.
GÖZALTINA ALINDI
Adana'da Çoban Dede Türbesi içinde çekip, sosyal medyada paylaştığı video ile Ramazan ayında İslami değerlerle dalga geçtiği için tepki gösterilen H.Ş. isimli genç kadın, gözaltına alındı. H.Ş.'nin sorgusu tamamlandıktan sonra Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 216'ncı maddesi gereği 'Dini değerleri alenen aşağılama' suçundan adliyeye sevk edileceği öğrenildi.