Son dakika haberi: TikTok'ta skandal görüntüler! Türbede çekilen videoya büyük tepki

Sosyal medyada bir kişi Ramazan ayında dini hassasiyetleri alaya alacak şekilde Adana'da bulunan Çoban Dede Türbesi içerisinde Tiktok videosu çekti.

SON DAKİKA: Adana'da türbedeki skandal TikTok videosuna sosyal medyada tepki yağıyor

ELİNDE BİR DE DUA KİTABI OLDUĞU GÖRÜLDÜ

Görüntülerde açık kıyafetlerle türbeye giren şahsın elinde bir de dua kitabı olduğu görüldü. Daha sonra farklı mimikler yaparak arka planda duyulan Arapça ilahiye eşlik eden Şeker, türbeyi eğilerek öptü.