Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 23 Nisan resmi tatil mi yarım gün mü? 23 Nisan yarım gün mü, tatil mi ve hangi güne denk geliyor?

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın gelmesine az bir zaman kaldı. Bu kapsamda; 23 Nisan resmi tatil mi, 23 Nisan yarım gün mü ve hangi gün gibi sorulara yanıt aranmaya başlandı. Çocukların geleceği ve mutluluğu ile kardeşlik mesajlarının verildiği bu önemli ve anlamlı günde milletin bağımsızlığının sarsılmaz ifadesi olarak büyük bir önem taşıyan 23 Nisan resmi tatil mi yarım gün mü? Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 23 Nisan yarım gün mü, tatil mi ve hangi güne denk geliyor?

23 NİSAN TATİL Mİ?

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı bu yıl Cuma gününe denk geliyor. Bu kapsamda; bu tarihin resmi tatil olup olmadığı vatandaşlarca sorgulanıyor. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Türkiye Cumhuriyeti'nin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin resmi bayramları arasında yer almaktadır.