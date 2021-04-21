Ankara İmsakiye - Diyanet ile Ankara iftar, imsak, sahur vakti saat kaçta?

On bir ayın sultanı Ramazan-ı Şerif'in 8. gününü geride bırakırken, Ankara ilimizde oruç tutanlar Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan Ankara İmsakiye verilerine erişmek ve Ankara iftar, imsak, sahur vakti saat kaçta? sorularına ilişkin bilgi edinmek istiyor. Öğrenilmek istenen Ankara iftar, imsak, sahur vakti saat kaçta? soruları yanıtları ve tüm detaylar.

ANKARA İFTAR, İMSAK, SAHUR VAKTİ SAAT KAÇTA?

Diyanet İşleri Başkanlığı Ankara İmsakiye ile Ankara iftar, imsak, sahur vakti saatleri şöyle;

ANKARA İMSAKİYE 2021



22 NİSAN

İMSAK: 4:22

İFTAR: 19:40

23 NİSAN

İMSAK: 4:20

İFTAR: 19.41

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Diyanet İşleri Başkanlığı takvimine göre 2021 yılı Ramazan Bayramı tarihleri şöyle;

Ramazan Bayramı Arefesi: 12 Mayıs Çarşamba

Ramazan Bayramı 1. gün: 13 Mayıs Perşembe

Ramazan Bayramı 2. gün: 14 Mayıs Cuma

Ramazan Bayramı 3. gün: 15 Mayıs Cumartesi

RAMAZAN AYININ ÖNEMİ NEDİR?

3 Aylar'ı uğurladığımız Ramazan ayı faziletlerle dolu bir aydır. Ramazan ayı, hayır ayı, yoksullara ve düşkünlere yardım ayı ve bütün anlarıyla Kur'an ayıdır. Ramazanın diriltici özelliği, bütün insanlığı hidayete ve mutluluğa ulaştırmak için insanlığa gönderilen Kur'an-ı Kerim'in bu ayda inmeye başlamasından kaynaklanmaktadır. Ayrıca İslam'ın temel esaslarından biri olan oruç ibadetinin bu ayda yerine getirilmesinden dolayıdır.