‘Bu karar vicdana sığmaz’

İstanbul Bahçelievler'de, 2017'de yaşanan cinayet şöyle gelişti: Alime Demirağ (38), eşi Kenan Demirağ ile yaşadıkları kavga sonrası 9 yaşındaki kızını da alarak Balıkesir'de bulunan ailesinin yanına gitti. Kenan Demirağ, bir süre sonra eşini ikna ederek eve geri dönmesini sağladı. Eşini otogardan alıp götürdüğü evinde 17 yerinden bıçaklayarak öldürdü. İddiaya göre Kenan Demirağ, eşini kanlar içinde evde bırakıp kapıyı da kilitledi. Tutuklanan Demirağ, yargılandığı davada 'haksız tahrik' indirimi uygulanarak 24 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Yargıtay 1. Ceza Dairesi ise 'indirimi az bularak' kararı oy çokluğuyla bozdu. Alime Demirağ ailesinin avukatı Mustafa İlteriş Oğuz, cinayetin tasarlanarak işlendiğini ve Yargıtay'ın kararının toplum vicdanını yaraladığını söyledi.Ablasının ölümünün ardından tek başına kalan ve şimdi 12 yaşında olan yeğenine bakan Ayşe Leylek, Yargıtay'ın kararına isyan etti. Leylek şunları söyledi: "Ablamın böyle katledilmesi bizi yıktı. Annem perişan halde. Ama en çok da yeğenimin dünyası yıkıldı. Geceleri 'Ben annemi çok özledim' diye ağlayarak uyanıyor. 'Ben annemsiz yaşamak istemiyorum' diyor. Tam hayata karıştı diyoruz, bir anda bağırarak ağlamaya başlıyor. Bu çocuğa bu travmayı yaşatan kişi için verilen cezayı Yargıtay çok bulmuş. Ben bu kararı alanları toplum vicdanına bırakıyorum. Bu adalete ve vicdana sığmaz."