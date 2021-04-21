Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Körfez’in cazibe merkezi olacak
Giriş Tarihi: 21.4.2021 13:16

Körfez’in cazibe merkezi olacak

ABBAS ÇAKAR
Körfez’in cazibe merkezi olacak

ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iş birliği ile Hereke’de yapımına başlanan Sahil Parkı Projesi tüm hızıyla devam ediyor.  Proje tamamlandığında Körfez’in cazibe merkezi haline gelmesi bekleniyor.

Proje kapsamında; Hereke sahiline 93 araçlık otopark, 365 metrekare ve 255 metrekarelik 2 çocuk oyun alanı, 368 metrekare ve 222 metrekarelik 2 kafeterya, 345 metrekarelik oturma ve dinlenme platformu, fitness alanı inşa edilecek. Alan içerisinde Kürek Kulübü Meydanı ve Heykel Bahçesi yer alacak. Sahil düzenleme projesi tamamlandığında bölgenin cazibe merkezi olacak.

BİLGİ ALDILAR

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Daire Başkanı Cenan Turan ve teknik ekiple birlikte, yapımı hızla devam eden Hereke Sahil Projesi'ni yerinde inceledi. Projenin aşamaları hakkında bilgi alan Başkan Söğüt ve Daire Başkanı Cenan Turan, personele ise kolaylıklar diledi.

BÖLGENİN PARLAYAN YILDIZI

Devam eden proje hakkında konuşan Söğüt, "Hereke Sahil Parkı projesi tamamlandığında, bölgemizin adeta parlayan yıldızı olacak. Büyük bir emek ve yatırım yapılıyor. Körfez halkımız hizmetin en iyisini hak ediyor" ifadelerinde bulundu.

ARKADAŞINA GÖNDER
Körfez’in cazibe merkezi olacak
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA