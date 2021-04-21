Önce refüje çıktı... Direğe çarpıp yan yattı!

D-130 Karayolu üzeri Gölcük İlçesi üzerinde meydana gelen trafik kazasında, Ramazan S'nin idaresindeki özel otomobil, İzmit istikametinden Karamürsel istikametine seyir halindeyken bir anlık dalgınlıkta direksiyon hâkimiyetini kaybederek yol ortasındaki refüje çıktı. Araç, refüjde bulunan elektrik direğini ve telleri yıktıktan sonra yan devrildi.

Çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine kısa sürede polis ve 112 ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri ve çevredeki vatandaşlar, kaza nedeniyle yola devrilen direği yol kenarına kaldırdı.

Şans eseri herhangi bir can kaybı ve yaralanmanın yaşanmadığı kazada, kaza yapan araç ile direğin kaldırılması sonrası yol tekrar trafiğe açıldı.