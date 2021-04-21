Sancaktep'de yol kenarında cansız beden bulundu

Samandıra kavşakta TEM Otoyolu'nun kenarında saat 18.30 sıralarında bir kişinin yerde yattığını gören vatandaşlar durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, bir erkek cesediyle karşılaştı.
KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ
Vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanarak öldürülen kişinin 25 yaşındaki Erdem Parladı olduğu tespit edildi. Olay yeri inceleme ekipleri, bölgede delil incelemesi yaptı. Gece geç saate kadar süren incelemenin ardından Erdem Parladı'nın cenazesi Adli Tıp Morgu'na kaldırıldı.
CİNAYET ŞÜPHELİSİ GÖZALTINA ALINDI
Öte yandan, çalışmalarını sürdüren polis ekipleri, cinayetin şüphelisi olarak Sedat K.'yi gözaltına aldı. Sedat K., sorguya alınırken, polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.