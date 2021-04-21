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Giriş Tarihi: 21.4.2021 14:24 Son Güncelleme: 21.4.2021 14:24

Tarihi eser kaçakçıları denetime takıldı

ABBAS ÇAKAR
Tarihi eser kaçakçıları denetime takıldı

Kocaeli Gebze İlçesi Eskihisar Feribot İskelesi mevkiinde, jandarma ekiplerinin yapmış olduğu kontrole takılan bir araçta onlarca tarihi eser ele geçirildi. Olayla ilgili araçta bulunan 3 kişi gözaltına alındı.

Kocaeli Gebze İlçesi Eskihisar Feribot İskelesi mevkiinde, Kocaeli İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından yapılan denetim ve kontrolerde, şüphe üzerine durdurulan bir araçta arama yapıldı. Araç içerisinde yapılan aramada, aracın değişik noktalarına gizlenmiş, Roma ve Helenistik dönemlere ait olduğu değerlendirilen,141 sikke, 7 yüzük, 4 mühür, 3 haç, 1 bilezik, 3 metal obje, 1 mermer obje ele geçirildi. Araçta bulunan 3 kişi ise yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan şüphelilerin

Jandarma'da sorgularının devam ettiği ve tamamlanan işlemler sonrası Gebze Adliyesine sevk edilecekleri öğrenildi.

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Tarihi eser kaçakçıları denetime takıldı
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