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Giriş Tarihi: 21.4.2021

Vaka ve vefat sayılarının yükselişi devam ediyor

ANKARA
Vaka ve vefat sayılarının yükselişi devam ediyor
Türkiye'de dün 322 bin 128 Kovid-19 testi yapıldı, 61 bin 28 kişinin testi pozitif çıktı, 346 kişi hayatını kaybetti. Hasta sayısı 2 bin 895 oldu. Son 24 saatte 55 bin 592 kişinin tedavisinin sona ermesiyle iyileşen sayısı 3 milyon 792 bin 129'a yükseldi. Test sayısı 44 milyon 409 bin 756'ya ulaştı. Vaka sayısı 4 milyon 384 bin 624, vefat sayısı 36 bin 613, ağır hasta sayısı 3 bin 375 oldu. Bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 2.9, yatak doluluk oranı yüzde 56.3, filyasyon oranı yüzde 99.9 olarak kayda geçti.
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Vaka ve vefat sayılarının yükselişi devam ediyor
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